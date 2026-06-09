Ya es oficial: el BOE confirma que autónomos y asalariados podrán volver a trabajar después de verano aunque se hayan jubilado

Quedan apenas unas semanas para que entre en vigor. La entrada en vigor en el BOE de la última reforma referente a la jubilación flexible hará posible que personas ya jubilados que cobran una pensión contributiva puedan volver a trabajar. Mediante esta opción seguirán cobrando una parte de la pensión además del sueldo del trabajo remunerado.

El objetivo de la aprobación de esta medida es aligerar el gasto que suponen pensiones que se pagan durante más tiempo, al aumentar notablemente la esperanza de vida.

Cambios en el BOE

Tal y como se refleja en la actualización del Boletín Oficial del Estado, la jubilación parcial como tal ha sido objeto de numerosas reformas desde su regulación inicial, la más reciente corresponde al Real Decreto-ley 11/2024 del 23 de diciembre. En esta se regularon aspectos como la jubilación activa y la jubilación demorada, "que consiste en un complemento económico previsto en el artículo 210.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con el objetivo de alargar la vida laboral".

Sin embargo, en el propio BOE se refleja que "ientras que estas medidas están cumpliendo con las expectativas esperadas para incentivar la permanencia de la persona trabajadora en la actividad, lo cierto es que la jubilación flexible, a pesar de compartir la misma filosofía con todas estas figuras, no está consiguiendo los resultados perseguidos, puesto que el número de solicitudes apenas ha variado en los últimos años. El motivo de ello probablemente radique en algunas de sus características, que desincentivan su utilización". Esta última reforma pretende darle una vuelta a esta tendencia y aumentar el número de jubilados que se acojan a esta modalidad.

Una pareja de jubilados, en el banco de un parque. / EFE

¿Qué es la jubilación flexible?

Según señala el BOE, se considera jubilación flexible "la situación en la que se puede compatibilizar la pensión de jubilación, una vez causada, con un trabajo a tiempo parcial".

Para que se considere como tal la jornada de trabajo por el pensionista deberá comprender entre un 33 y un 80%, en relación con la de una persona trabajadora a tiempo completo comparable (en los términos que se señalan en el Estatuto de los Trabajadores).

"Asimismo, tiene la consideración de jubilación flexible la situación en la que se puede compatibilizar la pensión de jubilación, una vez causada, con la realización de una actividad por cuenta propia, siempre que, en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante de la pensión de jubilación, la persona pensionista no hubiera estado en alta en un régimen de la Seguridad Social como persona trabajadora por cuenta propia", señala el Boletín Oficial del Estado.

Una persona se informa sobre su jubilación. / José Luis Roca / EPC

Claves de la reforma

La jubilación flexible ya no estará limitada al trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial.

Siempre que no hayan estado dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos durante los tres años anteriores a su jubilación, los trabajadores autónomos también podrán acogerse a la jubilación flexible. En su caso podrán compatibilizar su actividad con el cobro de hasta el 25% de la pensión.

también podrán acogerse a la jubilación flexible. En su caso podrán compatibilizar su actividad con el cobro de hasta el En el caso de los trabajadores asalariados, la jornada compatible se amplía y podrá situarse entre el 33 y el 80 % de una jornada completa (antes la horquilla se situaba entre el 25 y el 75%). La pensión se reducirá en proporción inversa a la jornada trabajada: cuanto mayor sea la jornada, menor será la parte de pensión que se cobre durante ese periodo.

de una jornada completa (antes la horquilla se situaba entre el 25 y el 75%). La pensión se reducirá en proporción inversa a la jornada trabajada: cuanto mayor sea la jornada, menor será la parte de pensión que se cobre durante ese periodo. Desaparece el periodo mínimo de espera para acogerse a esta modadlidad: una vez reconocida la pensión de jubilación, la persona podrá solicitar la jubilación flexible en cualquier momento si cumple los requisitos.

Cuándo entra en vigor la reforma de jubilación flexible

La reforma de la jubilación flexible entrará en vigor el próximo 28 de agosto de 2026, después del verano. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones confirmó que la norma entrará en vigor tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, hecho que tuvo lugar el pasado 28 de mayo.