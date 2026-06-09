El Congreso cambia las reglas: proponen cambiar la Ley de Propiedad Horizontal para que los vecinos puedan votar en las juntas por videoconferencia

Ya se hizo en pandemia y ahora el objetivo es que se vuelva a retomar esta medida. El Grupo Parlamentario Popular ha impulsado en el Congreso una proposición de ley para modificar la Ley de Propiedad Horizontal y que los vecinos puedan votar en las juntas de forma telemática.

La iniciativa, que ya ha sido tomada en consideración por el Pleno del Congreso, plantea introducir de forma permanente la posibilidad de asistir a las juntas de vecinos por videoconferencia, habilitar las comunicaciones electrónicas entre propietarios y comunidad, y permitir que el libro de actas pueda llevarse en formato digital.

Según la propuesta ‘popular’, las comunidades de propietarios tienen un papel fundamental en la vida de los vecinos y tiene un componente económico muy importante ya que “gestionan unos recursos económicos equivalentes al 4 % del PIB”, indica. También añade que durante la pandemia del covid-19 ya quedó demostrado que esta era una medida que podía llevarse a cabo.

Hay que dejar claro que la Ley no se ha modificado, se trata de la admisión a trámite de un texto que ahora sigue su cauce parlamentario y se abre el plazo para que los grupos presenten enmiendas.

Qué cambiaría en las juntas de vecinos

El cambio más llamativo afecta al artículo 15 de la Ley de Propiedad Horizontal. En la actualidad el artículo indica que “la asistencia a la Junta de propietarios será personal o por representación legal o voluntaria, bastando para acreditar ésta un escrito firmado por el propietario”.

La redacción propuesta establece se añada por videoconferencia. En la práctica, esto permitiría que un propietario participase en la reunión de su comunidad sin estar físicamente presente, siempre que la comunidad lo hubiera aprobado previamente o estuviera previsto en sus estatutos.

Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados / EFE

Notificaciones por correo electrónico

La proposición también modifica el artículo 9.1.h) de la Ley de Propiedad Horizontal. Actualmente, los propietarios deben comunicar a la comunidad un domicilio en España a efectos de citaciones y notificaciones. El texto del PP añade expresamente la posibilidad de comunicar una dirección de correo electrónico para recibir notificaciones relacionadas con la comunidad.

Libro de Actas Digital

El tercer gran cambio afecta al artículo 19 de la ley. La propuesta plantea que los acuerdos de la junta de propietarios se sigan reflejando en un libro de actas diligenciado por el registrador de la propiedad, pero añade que ese libro podrá llevarse en formato y soporte electrónico.