El BOE lo confirma: los jóvenes nacidos entre 1996 y 2008 podrán viajar con descuentos este verano.

Desde hace cuatro años, los jóvenes pueden acceder diferentes descuentos en transporte para viajar tras un largo periodo de estudio o de trabajo.

Las vacaciones de los nacidos entre 1996 y 2008 vuelven a tener una ayuda en sus presupuestos en los que la mayoría deciden tomar el autobús o el tren para desplazarse.

El Consejo de Ministros de este martes ha dado luz verde a los descuentos conocidos como 'verano joven', manteniendo las rebajas de años anteriores. Medida que ya ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado.

¿Cómo se aplicará el "Verano Joven 2026"?

Los jóvenes de 18 a 30 años podrán obtener descuentos en trenes de media distancia y autobuses; en Avant, comerciales e Interrail si viajan del 1 de julio al 30 de septiembre de 2026.

Bonificaciones "Verano Joven 2026"

El Ministerio de Transportes ha dividido las bonificaciones en dos tipos. El primero, un descuento del 90% para servicios de autobús regular de competencia estatal y servicios de media distancia convencional y en red de ancho métrico de tren. De media, en las tres anteriores ediciones, las rebajas medias en cada billete sencillo de autobús fue de 24,5 euros.

El segundo, del 50% para los títulos sencillos de trenes Avant, así como para servicios comerciales de larga distancia o alta velocidad. En estos últimos, la rebaja máxima será de 30 euros por billete, aunque el descuento medio se sitúa en 18 euros en los últimos años.

Además, también tendrán descuentos de hasta un 50% en el Global Flexible de Interrail de 10 días en dos meses, siempre que se comercialice a través de Renfe.

¿Habrá que registrarse para obtener estos descuentos?

La respuesta es sí. Un año más habrá que registrarse en la web del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible disponible para poder acceder a los descuentos de "Verano Joven".

Datos

El programa anterior logró registrar a más de 2,3 millones de jovenes y más de 6,8 millones de viajes en 2025. Si se recopilan los datos de las tres ediciones más de 4 millones de jóvenes se han beneficiado de esta medida donde se han realizado un total de 16 millones de desplazamientos.

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El objetivo de este plan es que "los jóvenes reduzcan el uso del vehículo particular", así como "fomentar su desarrollo personal", "sus relaciones sociales" y "permitir que conozcan nuevos lugares y culturas", además de "potenciar el sector turístico y cultural".