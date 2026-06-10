Laura Lobo, abogada: "Mi hermano es el único que vive en la casa de mis padres y encima me reclama gastos. Y con razón"

La abogada Laura Lobo indica cómo sobrellevar, de manera jurídica, una situación muy habitual tras el fallecimiento de unos padres: el reparto de los gastos de una vivienda heredada cuando uno de los hermanos continúa viviendo en ella.

A través de las redes sociales, Lobo plantea un caso frecuente. Un hermano reside en la vivienda familiar heredada y reclama al resto de copropietarios que contribuyan a determinados gastos relacionados con el inmueble. Según la experta, esta reclamación está plenamente justificada.

La letrada recuerda que, cuando una vivienda pasa a ser propiedad de varios hermanos tras una herencia, todos ellos adquieren derechos y obligaciones sobre el inmueble, independientemente de quién lo ocupe de forma efectiva. Por este motivo, los gastos inherentes a la propiedad deben ser asumidos por todos los copropietarios en la proporción que les corresponda.

Entre estos costes se encuentran impuestos como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) o las cuotas de la comunidad de propietarios, que no dependen del uso de la vivienda, sino de la titularidad del bien.

“Cuando los padres fallecen y la casa se hereda entre varios hermanos, aunque uno de ellos viva allí, si todos los hermanos son propietarios, todos ellos deben hacer frente a los gastos derivados de la propiedad de la vivienda”, explica Laura Lobo en su publicación.

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No obstante, la especialista diferencia estos gastos de otros vinculados al uso cotidiano de la vivienda, como los suministros de agua, electricidad o internet, que generalmente corresponden a quien reside en el inmueble.