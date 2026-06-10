Pilar García de la Granja, experta económica: "Si no has revisado tu tarifa de la luz, puedes estar pagando hasta 300 euros más al año"

Junio ha comenzado con un incremento en el coste de la electricidad y el gas para los hogares españoles. La retirada de las rebajas fiscales aplicadas durante los últimos años y el aumento del consumo provocado por las altas temperaturas están detrás de este encarecimiento que ya se refleja en las facturas energéticas.

Según explica la periodista Pilar García de la Granja, el inicio del verano y el uso cada vez más frecuente del aire acondicionado están contribuyendo a elevar el gasto energético de las familias. A ello se suma el fin de algunas medidas fiscales que habían servido para contener los precios durante los últimos meses.

Los cálculos apuntan a que la factura de la luz aumentará entre seis y quince euros mensuales respecto a mayo, dependiendo del perfil de consumo. Un hogar medio, con un consumo aproximado de 270 kilovatios hora al mes y una potencia contratada de cuatro kilovatios, pagará unos seis euros más al mes. En el caso de una familia numerosa o de viviendas que utilizan aire acondicionado de forma habitual durante el verano, el incremento podría situarse entre los diez y los quince euros mensuales.

Traducido a términos anuales, la subida oscilará entre 72 y 180 euros sin necesidad de aumentar el consumo eléctrico. Los expertos recuerdan que el encarecimiento responde principalmente a la recuperación del IVA del 21% y del Impuesto Especial de Electricidad, que habían sido reducidos temporalmente para paliar el impacto de la crisis energética.

Sin embargo, el dato más relevante para los consumidores no está únicamente en la subida fiscal. García de la Granja advirtió de que quienes no han revisado su contrato eléctrico en los últimos doce meses podrían estar pagando mucho más de lo necesario. Actualmente, la factura media del mercado ronda los 82 euros mensuales, por lo que un cambio a una tarifa más competitiva puede suponer un ahorro cercano a los 300 euros al año.

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Diversos análisis del sector energético coinciden en que existen diferencias significativas entre las ofertas disponibles en el mercado libre, llegando a superar los 300 euros anuales para un mismo nivel de consumo. Por ello, organizaciones de consumidores y expertos recomiendan revisar periódicamente las condiciones contratadas, la potencia eléctrica y los servicios adicionales incluidos en la factura. Por ello, comparar tarifas y ajustar contratos energéticos será una de las principales herramientas para amortiguar el impacto de esta subida.