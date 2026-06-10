La Seguridad Social lo confirma: las personas que se jubilaron entre 2016 y 2021 pueden reclamar este complemento en su pensión

Miles de pensionistas en España podrían tener derecho a cobrar un complemento económico por haber tenido hijos y, en algunos casos, recibir además importantes cantidades en concepto de atrasos. Se trata de un "plus por hijos" en la pensión, una prestación que ha ganado relevancia en los últimos años tras diversas sentencias que han ampliado el número de beneficiarios.

¿Qué es el plus por hijos en la pensión?

El plus por hijos corresponde a un complemento que la Seguridad Social incorporó para reconocer la aportación demográfica de quienes tuvieron descendencia y vieron afectada su carrera profesional. Sin embargo, existen dos modalidades distintas según la fecha en la que se reconoció la pensión.

Por un lado, está el antiguo complemento de maternidad por aportación demográfica, vigente entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de febrero de 2021. Por otro, desde el 4 de febrero de 2021 se aplica el complemento para la reducción de la brecha de género, que sustituyó al anterior.

Quién puede reclamar el antiguo complemento de maternidad

Los pensionistas que accedieron a una pensión contributiva entre enero de 2016 y febrero de 2021 y tuvieron dos o más hijos pueden tener derecho a reclamar este complemento.

Aunque inicialmente esta ayuda estaba reservada a las mujeres, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea la consideró discriminatoria con la exclusión de los hombres. Desde entonces, numerosos tribunales españoles han reconocido el derecho de los padres pensionistas a percibir este complemento en igualdad de condiciones.

Gracias a esta doctrina, muchos jubilados que no lo solicitaron en su momento pueden iniciar ahora los trámites para reclamarlo.

¿Se pueden cobrar de forma retroactiva?

Sí. Uno de los aspectos más relevantes es que el reconocimiento del complemento puede conllevar el pago de atrasos desde la fecha en que se concedió la pensión.

Esto significa que algunos beneficiarios pueden recibir cantidades acumuladas correspondientes a varios años, además de ver incrementada su pensión mensual de forma permanente.

La cuantía exacta dependerá de cada caso y de la fecha de acceso a la jubilación, viudedad o incapacidad permanente.

Así es el complemento por brecha de género

Desde febrero de 2021, la Seguridad Social sustituyó el antiguo complemento de maternidad por el complemento para la reducción de la brecha de género.

Este nuevo sistema presenta algunas diferencias importantes:

Puede solicitarse con un solo hijo.

Está dirigido tanto a mujeres como a hombres.

Busca compensar el perjuicio que la crianza de los hijos pudo causar en la carrera laboral.

que la crianza de los hijos pudo causar en la carrera laboral. Cuando ambos progenitores cumplen los requisitos, se reconoce a quien tenga la pensión más baja.

Cómo solicitar el plus por hijos

Los interesados deben presentar la solicitud ante la Seguridad Social y aportar la documentación que acredite la filiación de los hijos.

Entre los documentos que pueden ser necesarios figuran:

DNI o documento identificativo.

o documento identificativo. Libro de familia.

Certificados de nacimiento de los hijos o/ y resoluciones de adopción, en caso de existir.

El trámite puede realizarse por vía telemática a través de la sede electrónica de la Seguridad Social o de forma presencial con cita previa.

Un derecho que se desconoce entre los pensionistas

Expertos y asociaciones recuerdan que todavía existen miles de pensionistas que podrían beneficiarse de este complemento y que desconocen que tienen derecho a reclamarlo.

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Por ello, recomiendan revisar la fecha de jubilación y las condiciones de acceso a la pensión para comprobar si se cumplen los requisitos exigidos por la normativa y la jurisprudencia actual.