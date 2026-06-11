Gonzalo Bernardos, economista: “Los mayores de 50 van francamente bien”

El economista Gonzalo Bernardos ha puesto el foco en las profundas diferencias que existen entre generaciones a la hora de ahorrar en España. Durante una intervención en el programa Más Vale Tarde de LaSexta, Bernardos aseguró que los mayores de 50 años atraviesan una situación económica mucho más favorable que los jóvenes, especialmente aquellos que ya han recibido una herencia.

El análisis del experto se produjo a raíz de un estudio que sitúa en 77.192 euros anuales el salario ideal para alcanzar la felicidad en España. En este contexto, Bernardos recordó que el poder adquisitivo de los españoles apenas ha mejorado en las últimas décadas y señaló que el país continúa arrastrando problemas estructurales relacionados con los salarios y la capacidad de ahorro.

Según explicó, la diferencia entre generaciones es cada vez más evidente. Mientras que buena parte de las personas mayores de 50 años cuentan con patrimonio acumulado y, en muchos casos, han recibido bienes familiares, los jóvenes se enfrentan a salarios más bajos, empleos menos estables y mayores dificultades para planificar su futuro económico.

Bernardos destacó además el papel que juega la herencia en la riqueza de las familias españolas. El economista afirmó que una parte muy significativa del patrimonio de las clases medias procede de transmisiones familiares, un fenómeno que, a su juicio, está marcando la mayor transferencia de riqueza entre generaciones registrada hasta ahora en España. Gran parte de esos recursos, añadió, se destinan a facilitar la compra de una vivienda a hijos y nietos.

El profesor de Economía también señaló que los jóvenes no solo perciben salarios inferiores, sino que en muchos casos no consiguen acceder a jornadas completas o a empleos acordes con su formación académica. A ello se suma, según su análisis, una mayor tendencia a priorizar el gasto presente frente al ahorro a largo plazo.

Respecto al denominado “sueldo de la felicidad”, Bernardos indicó que los 3.000 euros netos mensuales que muchos españoles consideran suficientes para vivir cómodamente representan más una aspiración que una realidad. En su opinión, son muy pocos los contribuyentes que alcanzan actualmente ese nivel de ingresos.

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Las declaraciones del economista vuelven a abrir el debate sobre la desigualdad generacional, las dificultades de acceso a la vivienda y los problemas de ahorro que afrontan los jóvenes, en un contexto marcado por el aumento del coste de la vida y la pérdida de poder adquisitivo.