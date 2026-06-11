Nuevas ayudas de hasta 18.000 euros para rehabilitar viviendas: estos son los requisitos y beneficiarios

Los propietarios que vivan en edificios antiguos podrán acceder a nuevas ayudas públicas de hasta 18.000 euros por vivienda para financiar obras de rehabilitación y accesibilidad. La medida forma parte del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y busca mejorar las condiciones de habitabilidad de miles de inmuebles en España, especialmente aquellos donde residen personas mayores de 65 años.

Estas subvenciones están dirigidas principalmente a comunidades de propietarios que necesiten realizar actuaciones de accesibilidad, seguridad, habitabilidad o sostenibilidad en edificios residenciales colectivos. Según la normativa aprobada por el Gobierno, la ayuda podrá cubrir hasta el 70% de la inversión realizada, porcentaje que aumenta hasta el 80% cuando en el inmueble resida una persona mayor de 65 años o una persona con discapacidad igual o superior al 33%.

¿Cuánto dinero se puede recibir?

La cuantía máxima de la ayuda dependerá de las características de los residentes y del tipo de actuación que se lleve a cabo:

Hasta 13.000 euros por vivienda en términos generales.

por vivienda en términos generales. Hasta 18.000 euros por vivienda cuando en el edificio viva una persona mayor de 65 años o con discapacidad.

por vivienda cuando en el edificio viva una Hasta 20.500 euros por vivienda si reside una persona con una discapacidad igual o superior al 65%.

por vivienda si reside una persona con una Las actuaciones de accesibilidad universal pueden alcanzar ayudas de hasta 22.000 euros por vivienda en determinados supuestos.

Entre las obras subvencionables se encuentran la instalación de ascensores, rampas de acceso, salvaescaleras, automatismos para puertas, videoporteros adaptados y soluciones tecnológicas destinadas a facilitar la autonomía de las personas con movilidad reducida.

Requisitos para solicitar las ayudas

El acceso a estas subvenciones está condicionado al cumplimiento de varios requisitos establecidos en el Real Decreto 326/2026, que regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

Entre las principales condiciones destacan:

Antigüedad del edificio. Las obras deberán realizarse, con carácter general, en edificios finalizados antes de 2006, aunque las comunidades autónomas podrán establecer excepciones justificadas. Vivienda habitual. Solo podrán beneficiarse de la ayuda las viviendas que constituyan la residencia habitual y permanente de sus ocupantes. Las segundas residencias quedan excluidas del reparto de la subvención. Documentación técnica obligatoria. La comunidad deberá aportar el Libro del Edificio Existente junto con un proyecto o memoria técnica de las actuaciones previstas. Si el informe detecta problemas estructurales, será necesario solucionarlos antes de acceder a otras ayudas. Licencia de obras. Para recibir anticipos o el pago de la subvención será obligatorio disponer de la licencia municipal correspondiente y del certificado de inicio de las obras. Estar al corriente con Hacienda y Seguridad Social. Tanto la comunidad como los beneficiarios deberán acreditar que no tienen deudas pendientes con la Agencia Tributaria ni con la Seguridad Social.

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Una oportunidad para revalorizar la vivienda

Además de mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de los residentes, estas ayudas pueden contribuir a incrementar el valor de mercado de las viviendas y reducir futuras derramas en comunidades con edificios envejecidos. España cuenta con un importante parque residencial construido hace décadas, por lo que las nuevas subvenciones pretenden impulsar la adaptación de los inmuebles a las necesidades de una población cada vez más envejecida.