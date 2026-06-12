Juanma Lorente, abogado laboralista: “Que la empresa no te dé trabajo también es acoso laboral”

El acoso laboral es una de las situaciones más difíciles de identificar y demostrar dentro de una empresa. Muchas veces se asocia únicamente a comportamientos evidentes, como gritos, insultos, amenazas, humillaciones públicas o comentarios despectivos delante de otros compañeros. Sin embargo, el maltrato en el trabajo no siempre se presenta de una forma tan visible. En ocasiones aparece de manera más silenciosa, progresiva y difícil de explicar, pero con consecuencias igualmente graves para la persona trabajadora.

En cualquier entorno laboral pueden surgir tensiones, desacuerdos o momentos de presión, pero no todo conflicto equivale a acoso. La clave está en la repetición, la intención y el efecto que esas conductas provocan sobre el empleado. Cuando una empresa o un superior genera una situación sostenida de aislamiento, descrédito, inutilidad o desgaste psicológico, el trabajador puede verse atrapado en una dinámica que afecta a su salud, a su autoestima y a su estabilidad profesional. Por eso, cada vez más abogados laboralistas insisten en que hay que prestar atención no solo a lo que se dice, sino también a lo que se hace o se deja de hacer dentro de la jornada.

Poco trabajo

A partir de ahí aparece una forma de acoso laboral menos conocida, pero especialmente dañina: no dar trabajo a una persona durante su horario laboral. El abogado laboralista Juanma Lorente lo ha explicado de forma clara al advertir de que dejar a un empleado sin tareas también puede ser acoso laboral. Según su planteamiento, existe la idea extendida de que el acoso siempre va acompañado de gritos, insultos o descalificaciones, pero también puede producirse cuando la empresa vacía de contenido el puesto de trabajo y obliga al empleado a pasar horas sin nada que hacer mientras el resto de compañeros continúa con su actividad normal.

Esta situación puede parecer, desde fuera, menos grave que una discusión o una reprimenda, pero para quien la sufre puede convertirse en una experiencia profundamente humillante. El trabajador acude cada día a su puesto, cumple su horario y permanece disponible, pero la empresa no le asigna tareas, no le permite participar en proyectos o le aparta de sus funciones habituales. En algunos casos, incluso observa cómo sus compañeros están sobrecargados mientras él permanece sentado sin actividad. Esa falta de ocupación no es un descanso ni una ventaja: puede ser una forma de hacerle sentir prescindible, inútil o fuera de lugar.

El acoso laboral deja secuelas físicas y psíquicas. / PIXABAY

Dimisión

El objetivo de esta práctica, según denuncia Lorente, puede ser empujar al trabajador a marcharse por su cuenta. En lugar de despedirlo y asumir las consecuencias legales o económicas de esa decisión, la empresa genera un ambiente incómodo para que sea el propio empleado quien termine presentando una baja voluntaria. El mensaje implícito es duro: no contamos contigo, no eres necesario y no tienes valor dentro de la organización. Por eso, algunos trabajadores llegan incluso a pedir tareas a sus compañeros o a quitarles trabajo para tener algo que hacer durante la jornada, con tal de no pasar horas mirando al vacío y sintiéndose apartados.

Derecho a la ocupación efectiva

Desde el punto de vista laboral, esta situación conecta con el derecho del trabajador a la ocupación efectiva. El Estatuto de los Trabajadores reconoce entre los derechos básicos de los empleados el derecho al trabajo y a la ocupación efectiva. Esto significa que la relación laboral no consiste solo en pagar un salario a cambio de presencia física, sino también en permitir que la persona desempeñe funciones reales acordes con su puesto, categoría y contrato. Cuando la empresa mantiene al trabajador inactivo de forma injustificada, prolongada o con intención de aislarlo, puede estar vulnerando sus derechos laborales y generando un daño profesional y personal.

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¿Qué hacer en esta situación?

Quien se encuentre en esta situación no debe normalizarla ni pensar que se lo está imaginando. Lo recomendable es empezar a recopilar pruebas: correos electrónicos en los que se pidan tareas, mensajes en los que se informe de la falta de trabajo, cuadrantes, cambios de funciones, testigos o cualquier documento que demuestre que la empresa ha vaciado el puesto de contenido. También puede ser conveniente acudir a los representantes de los trabajadores, consultar con un abogado laboralista o valorar una denuncia ante la Inspección de Trabajo. Como recuerda Juanma Lorente, no recibir trabajo durante la jornada puede ser una forma de acoso silenciosa, pero no por ello menos grave. Si la empresa utiliza la inactividad como herramienta de presión para que el trabajador se vaya, el afectado debe moverse, reclamar y defender sus derechos.