Si pagas hipoteca, revisa esto: podrías ahorrar hasta 1.356 euros en la declaración de la Renta

La compra de una vivienda es una de las decisiones económicas más importantes para cualquier familia. En España, adquirir una casa suele ir ligado a la firma de una hipoteca y cualquier ayuda fiscal relacionada con la vivienda habitual despierta un gran interés entre los contribuyentes.

Aunque la deducción general por inversión en vivienda habitual desapareció para las nuevas compras realizadas a partir de 2013, todavía hay muchas personas que pueden seguir beneficiándose de este incentivo fiscal. Se trata de aquellos contribuyentes que compraron su vivienda antes del 1 de enero de 2013, o que realizaron determinados pagos vinculados a la construcción, rehabilitación o ampliación de su casa antes de esa fecha. Esta deducción permite reducir la factura del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, siempre que se cumplan las condiciones marcadas por Hacienda.

Hasta 1.356 euros

El dinero que se puede reclamar a Hacienda a través de esta deducción puede alcanzar los 1.356 euros anuales. La clave está en la base máxima de deducción, fijada en 9.040 euros al año. Sobre esa cantidad se aplica, con carácter general, un porcentaje del 15%, dividido entre el tramo estatal y el autonómico. En concreto, el contribuyente puede aplicar un 7,5% estatal y, en muchos casos, otro 7,5% autonómico. Por tanto, quienes hayan pagado durante el año cantidades suficientes por su hipoteca pueden obtener una rebaja fiscal notable en la declaración de la Renta.

Hacienda lo confirma: esta deducción permite ahorrar hasta 1.356 euros en la Renta / INFORMACIÓN

Esta deducción se aplica sobre las cantidades satisfechas durante el ejercicio por la adquisición de la vivienda habitual. En este concepto pueden incluirse las cuotas del préstamo hipotecario, tanto la parte correspondiente a capital como la relativa a intereses, siempre dentro del límite establecido. Así, un propietario que haya pagado 9.040 euros o más durante el año por su hipoteca podría aplicar la deducción máxima y reducir su IRPF hasta en 1.356 euros. Si la cantidad abonada fuera inferior, la deducción se calcularía aplicando el porcentaje correspondiente sobre el importe realmente pagado.

Requisitos

No todos los propietarios con hipoteca pueden beneficiarse de esta ventaja fiscal. El primer requisito fundamental es que la vivienda se haya adquirido antes del 1 de enero de 2013. También pueden tener derecho quienes hubieran satisfecho cantidades antes de esa fecha para la construcción de la vivienda habitual. Además, Hacienda contempla otros supuestos relacionados con obras de rehabilitación o ampliación, siempre que los pagos se realizaran antes de 2013 y que las obras hubieran finalizado dentro del plazo establecido, en este caso antes de 2017. En todos los casos, la vivienda debe tener la consideración de residencia habitual del contribuyente.

Noticias relacionadas

Deducción por vivienda habitual

La Agencia Tributaria exige también un requisito adicional muy importante: haber aplicado la deducción por inversión en vivienda habitual en una declaración de la Renta anterior a 2013. Esto significa que no basta con haber comprado la casa antes de esa fecha. Si el contribuyente nunca disfrutó de esta deducción en ejercicios anteriores, en la mayoría de los casos no podrá empezar a aplicarla ahora. Por este motivo, conviene revisar declaraciones antiguas, consultar los datos fiscales y comprobar si en su momento ya se incluyó esta ventaja fiscal en la renta.