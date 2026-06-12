Nueva ayuda para autónomos: hasta 18.000 euros por hacer un contrato indefinido, pero solo si vives en esta comunidad

Los trabajadores autónomos forman parte esencial del tejido económico en España. Son profesionales que sostienen pequeños negocios, comercios, servicios locales y actividades independientes que, en muchos casos, dependen del esfuerzo diario de una sola persona. Sin embargo, crecer no siempre es fácil. Contratar a un empleado supone dar un paso importante, pero también implica asumir costes laborales, obligaciones administrativas y una responsabilidad económica que muchos autónomos no pueden afrontar sin apoyo público.

En este contexto, las ayudas dirigidas a fomentar la contratación indefinida se han convertido en una herramienta clave para facilitar que los autónomos puedan ampliar su actividad. Para muchos pequeños negocios, incorporar a una persona trabajadora puede marcar la diferencia entre mantenerse en el mismo nivel o dar un salto en productividad, horarios, atención al cliente y capacidad de crecimiento. Por eso, las subvenciones que reducen el coste inicial de una contratación tienen especial importancia para quienes trabajan por cuenta propia.

Autónomos de Andalucía

A partir de ahí, la novedad llega para los autónomos residentes en Andalucía. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha publicado la convocatoria para 2026 de las ayudas destinadas a incentivar la inserción laboral y el fomento de la contratación indefinida en la comunidad. Estas subvenciones podrán solicitarse hasta el 30 de junio de 2026. La convocatoria cuenta con una dotación global de 68 millones de euros y forma parte del programa autonómico Emplea-T, impulsado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Contratos indefinidos

La ayuda más destacada para los autónomos es la conocida como Línea 1, dirigida a quienes realizan la primera contratación indefinida de su actividad. Es decir, está pensada para trabajadores autónomos que hasta ahora no tenían plantilla y que deciden incorporar por primera vez a una persona trabajadora mediante un contrato indefinido. En este caso, la subvención puede alcanzar los 18.000 euros cuando el contrato sea a jornada completa. Si la contratación se realiza a jornada parcial, la cuantía será de 9.000 euros, siempre que esa jornada sea igual o superior al 50% de la jornada completa ordinaria.

Además, la Junta de Andalucía contempla una segunda línea de ayudas para nuevas contrataciones indefinidas. Esta Línea 2 está dirigida tanto a autónomos que ya cuentan con trabajadores como a pequeñas y medianas empresas. En este supuesto, las cuantías son de 15.000 euros para contratos indefinidos a jornada completa y de 7.500 euros para contratos a jornada parcial. En ambas líneas, los incentivos pueden incrementarse cuando la persona contratada sea mujer, con aumentos adicionales de hasta 2.000 euros en función del tipo de jornada.

Desempleados con especiales dificultades

Estas ayudas no se dirigen a cualquier contratación, sino que están vinculadas a la inserción laboral de personas desempleadas con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo. Entre los colectivos prioritarios se encuentran los jóvenes menores de 30 años, las personas mayores de 45 años y los desempleados de larga duración. Para poder beneficiarse de la subvención, el autónomo debe estar dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en una mutualidad alternativa vinculada a un colegio profesional. Además, el contrato debe formalizarse en Andalucía, registrarse correctamente y suponer un incremento neto de la plantilla fija de la entidad beneficiaria.

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Requisitos

El compromiso para recibir estas ayudas también es importante. La contratación indefinida subvencionada deberá mantenerse durante un periodo mínimo de 24 meses. Además, los contratos que pueden optar a la ayuda son los formalizados entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026. El autónomo o la pyme beneficiaria deberá cumplir los requisitos habituales en este tipo de convocatorias, como estar al corriente de sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social, acreditar correctamente la contratación y justificar el cumplimiento de las condiciones exigidas. Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente de forma electrónica a través de la oficina virtual de la Consejería de Empleo, mediante los enlaces habilitados para cada línea, y el plazo finalizará el 30 de junio de 2026.