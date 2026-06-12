Qué hacer si un vecino deja la basura en el rellano: esto dice la Ley de Propiedad Horizontal

Vivir en una comunidad de vecinos tiene muchas ventajas. Compartir edificio permite repartir gastos, acceder a servicios comunes y, en muchos casos, crear una relación cercana con las personas que viven puerta con puerta. Un buen ambiente vecinal puede hacer que el día a día sea más cómodo, seguro y agradable, especialmente cuando existe respeto, comunicación y voluntad de resolver los pequeños problemas antes de que se conviertan en conflictos mayores.

Sin embargo, la convivencia también tiene su parte complicada. El ruido a deshoras, las obras, los animales domésticos, el uso de las zonas comunes o las molestias provocadas por determinados hábitos pueden generar tensiones entre diferentes propietarios o inquilinos que residan en la comunidad. Entre esas situaciones una de las más desagradables puede ser encontrar bolsas de basura en el rellano, en el pasillo o junto a la puerta de una vivienda. Lo que para algunos puede parecer una costumbre sin importancia, para otros supone un problema de olores, higiene y convivencia.

Basura en el rellano

A partir de ahí surge la pregunta de si un vecino puede dejar la basura en el rellano. La respuesta general es no. El rellano, los pasillos, las escaleras, el portal y otras zonas de paso forman parte de los elementos comunes del edificio, por lo que no pueden utilizarse como una extensión de la vivienda privada. Aunque la Ley de Propiedad Horizontalno menciona expresamente las bolsas de basura, sí establece obligaciones claras sobre el uso adecuado de los espacios comunes y sobre las actividades que puedan resultar molestas o insalubres para el resto de vecinos.

Ley de Propiedad Horizontal

El artículo 9.1 de la Ley de Propiedad Horizontal fija entre las obligaciones de los propietarios respetar las instalaciones generales de la comunidad y los demás elementos comunes, haciendo un uso adecuado de ellos y evitando daños o desperfectos. Esto significa que un vecino no puede ocupar el rellano con residuos, objetos personales o cualquier elemento que altere el uso normal de esas zonas. Además, la norma también obliga a mantener en buen estado la vivienda o local propio y sus instalaciones privativas, de forma que no se perjudique a la comunidad ni a otros propietarios. Si por descuido se producen daños, molestias o perjuicios, el responsable puede tener que responder por ellos.

Actividades molestas

El problema de dejar basura en la puerta no es solo una cuestión estética. Las bolsas pueden provocar malos olores, atraer insectos o roedores, manchar el suelo, obstaculizar el paso y generar una sensación de abandono en las zonas comunes. En edificios con pasillos estrechos, incluso pueden suponer un inconveniente para personas mayores, vecinos con movilidad reducida, carritos de bebé o servicios de emergencia. Por eso, esta conducta puede encajar dentro de las actividades molestas o insalubres a las que se refiere el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, que impide desarrollar en la vivienda o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, dañosas para la finca o contrarias a las disposiciones sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

El vecino que deja la basura en el rellano puede meterse en un problema: esto dice la ley / MIGUEL ANGEL GRACIA

¿Qué puede hacer entonces la comunidad? Lo recomendable es empezar por la vía amistosa. En muchos casos basta con que el presidente, el administrador de fincas o algún vecino recuerde al infractor que el rellano es un espacio común y que la basura debe depositarse en los contenedores correspondientes, respetando los horarios municipales o las normas internas del edificio. Si la situación se repite, conviene dejar constancia por escrito, comunicarlo formalmente al presidente de la comunidad y, si existe administrador, pedir que se incluya el asunto en el orden del día de la próxima junta. La comunidad puede aprobar recordatorios, normas internas o advertencias para evitar que la conducta se normalice.

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Si el vecino persiste, la Ley de Propiedad Horizontal prevé un camino más firme. El presidente de la comunidad, por iniciativa propia o a petición de otros propietarios, puede requerir el cese inmediato de la actividad molesta, con advertencia de iniciar acciones judiciales si no se corrige. Si la conducta continúa, la comunidad puede acudir a los tribunales mediante el procedimiento previsto para este tipo de situaciones. En ese escenario, el juez puede acordar la cesación inmediata de la actividad prohibida y, si la sentencia estima la demanda, ordenar el cese definitivo, fijar una posible indemnización por daños y perjuicios e incluso privar al infractor del uso de la vivienda o local por un periodo de hasta tres años, en función de la gravedad de la infracción y de los perjuicios ocasionados.