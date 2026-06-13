David Jiménez, abogado: "Una vivienda comprada antes del matrimonio puede ser en parte privativa y en parte ganancial"

Una de las dudas más frecuentes entre quienes contraen matrimonio en régimen de gananciales tiene que ver con la vivienda adquirida antes de casarse. ¿Sigue siendo un bien privativo o pasa a formar parte del patrimonio común del matrimonio?

El economista y abogado David Jiménez ha explicado que la respuesta depende, principalmente, de cómo se financia la vivienda tras la celebración del matrimonio.

Según señala el experto, una vivienda comprada antes de contraer matrimonio tiene inicialmente carácter privativo, ya que pertenece exclusivamente a quien la adquirió. Sin embargo, la situación puede cambiar cuando esa vivienda se convierte en el domicilio familiar y la hipoteca continúa pagándose después de la boda con fondos gananciales.

En estos casos, la propiedad no pierde automáticamente su condición privativa, pero sí puede adquirir una naturaleza mixta. Es decir, una parte de la vivienda seguirá siendo privativa, correspondiente al periodo anterior al matrimonio, mientras que la parte abonada con dinero ganancial durante la vigencia del matrimonio tendrá carácter ganancial.

"Una persona que esté en esta situación tendrá una parte de la casa privativa antes del matrimonio y, de ahí en adelante, será ganancial", explica Jiménez.

¿Se puede convertir toda la vivienda en ganancial?

El abogado señala que existen diferentes mecanismos legales para que una vivienda inicialmente privativa pase a formar parte del patrimonio común del matrimonio. Entre las alternativas se encuentran la donación entre cónyuges o la aportación a la sociedad de gananciales, que puede realizarse de forma gratuita u onerosa.

No obstante, el experto advierte de la importancia de analizar previamente las implicaciones fiscales de cada operación. La tributación puede variar en función de la fórmula elegida, por lo que recomienda estudiar cada caso de manera individual para minimizar los costes asociados.

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Por ello, antes de tomar cualquier decisión sobre la titularidad de una vivienda adquirida antes del matrimonio, resulta aconsejable contar con asesoramiento especializado que permita valorar tanto las consecuencias jurídicas como las fiscales de la operación.