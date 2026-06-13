Hacienda tiene un plazo para reclamar determinadas deudas: cuándo prescriben y qué puede hacer que el contador vuelva a cero

Hasta ahora, se tiene entendido que las deudas con Hacienda desaparecen automáticamente cuando transcurren cuatro años. Sin embargo, la realidad es más compleja. La normativa tributaria española establece un plazo general de prescripción, pero también recoge varios supuestos que permiten a la Administración interrumpir ese cómputo y volver a iniciarlo.

La cuestión ha vuelto a generar interés en los últimos días, en plena campaña de la Renta, aunque no se trata de ninguna novedad normativa. El régimen de prescripción está regulado desde hace años en la Ley General Tributaria y afecta tanto al derecho de la Administración para determinar deudas tributarias como para exigir su pago.

Según recoge la legislación vigente, el derecho de la Agencia Tributaria a liquidar una deuda o reclamar su cobro prescribe, con carácter general, a los cuatro años. Este plazo se encuentra regulado en los artículos 66 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Ahora bien, que exista un plazo de cuatro años no significa que cualquier deuda quede extinguida automáticamente una vez transcurrido ese tiempo.

Cuándo empiezan a contar los cuatro años

Uno de los aspectos más desconocidos es que el plazo no siempre comienza el mismo día. Depende de cada situación concreta.

Por ejemplo, en el caso del IRPF, el cómputo suele iniciarse una vez finaliza el plazo voluntario para presentar la declaración. En otras obligaciones tributarias, como determinados pagos o liquidaciones, la fecha de inicio puede variar en función del momento en que la deuda pudo ser exigida legalmente.

Por este motivo, calcular correctamente la prescripción requiere analizar cada expediente y comprobar desde qué fecha comenzó a contar el plazo.

El detalle que puede cambiarlo todo

La propia Ley General Tributaria establece que determinadas actuaciones pueden interrumpir la prescripción.

Entre ellas figuran actuaciones de comprobación e inspección, requerimientos de información, procedimientos de recaudación o determinadas actuaciones realizadas por el propio contribuyente relacionadas con la deuda.

Cuando se produce una actuación interruptiva válida, el plazo de cuatro años no continúa donde estaba, sino que vuelve a empezar desde el principio.

Este es uno de los motivos por los que muchas deudas tributarias no llegan a prescribir pese al paso del tiempo. Basta una actuación con efectos jurídicos reconocidos por la normativa para reiniciar el contador.

No obstante, los expertos recuerdan que no cualquier actuación sirve automáticamente para interrumpir la prescripción. Debe tratarse de actuaciones formalmente válidas y ajustadas a los requisitos establecidos por la legislación y la jurisprudencia.

La excepción que muchos desconocen

Otro de los errores más habituales consiste en pensar que, una vez prescrita una obligación tributaria, Hacienda pierde toda capacidad de comprobación.

Sin embargo, la Ley General Tributaria contempla determinados supuestos en los que la Administración mantiene facultades de comprobación e investigación sobre elementos con efectos en ejercicios posteriores, especialmente cuando afectan a deducciones, compensaciones o créditos fiscales.

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Por ello, la conclusión no es que Hacienda pueda reclamar indefinidamente una deuda, ni tampoco que todas las obligaciones desaparezcan automáticamente a los cuatro años. Lo que establece la normativa es un equilibrio entre la seguridad jurídica del contribuyente y la capacidad de control de la Administración, fijando un plazo general de prescripción que puede verse alterado por determinadas actuaciones previstas expresamente en la ley.