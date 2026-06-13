Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Les NausMejor nota PAUCromos Mundial AlicanteNuevo hotel 5 estrellasCortes tráfico Alicante hoyDirecto Hogueras 2026Mejores llibrets Hogueras
instagramlinkedin

Manuel Hernández, abogado especialista en herencias: “Así podemos actuar si un heredero ocupa la vivienda”

El experto en herencias recuerda la importancia del desahucio por precario, un proceso legal que permite agilizar los procesos cuando un heredero no quiere abandonar la vivienda

Manuel Hernández señala dos métodos eficaces para actuar frente a una ocupación de vivienda por parte de uno de los herderos

Manuel Hernández señala dos métodos eficaces para actuar frente a una ocupación de vivienda por parte de uno de los herderos / YOUTUBE - VICHES ABOGADOS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alejandro Navarro

Cuando llega el momento de dividir una herencia, siempre pueden surgir problemas entre los herederos, ya sea por malentendidos o un reparto injusto. De hecho, a veces puede ocurrir que uno de ellos decide ocupar la vivienda y no quiere abandonarla.

De esta forma, el abogado experto en herencias, Manuel Hernández, nos cuenta qué es lo que ocurre si un heredero ocupa la vivienda, además de señalar algunos consejos clave para que sepamos actuar de forma adecuada.

Cómo podemos actuar de forma adecuada

Básicamente, estos casos suelen ser bastante habituales, ya que se suelen generar por desacuerdos entre las personas implicadas. De hecho, estos pueden generar procesos judiciales complicados, ya que el heredero que ocupa el inmueble no quiere abandonarlo y “le da igual lo que pase hasta que se proceda a la división de la vivienda”.

Ante las dudas que pueden surgir, el abogado nos cuenta cómo podemos actuar de forma efectiva para evitar todos los problemas posibles, señalando dos tipos de actuaciones distintas.

“La primera es que, si somos mayoría dentro de la herencia y, por tanto, los herederos quieren que ese heredero que está ocupando desaloje el inmueble, se puede iniciar un procedimiento de desahucio por precario”, asegura Hernández.

Qué es el desahucio por precario

Ahora bien, ¿qué es el ‘desahucio por precario’? Según el experto en herencias, es aquella situación en la que se ocupa un inmueble sin el título correspondiente. De este modo, el desahucio se pondría en marcha y se fijaría una fecha para que el ocupante abandonara el domicilio.

Aun así, si no se cuenta con la mayoría de los herederos a favor de esta decisión, entonces la única opción sería iniciar un procedimiento de división de herencia judicial. Por ello, el heredero pasaría de una “situación de comodidad” a una “situación de incomodidad”.

La condición clave para realizar esto sería incluir dentro del inventario de la herencia un concepto que son las “rentas de mercado”. De esta forma, el heredero tendrá que pagar una renta al resto de miembros, ya que está ocupando la vivienda sin título ni autorización.

Noticias relacionadas y más

Básicamente, al fallecer los propietarios de la vivienda, esta se convierte en un bien patrimonial y puede generar beneficios. Por ello, como el ocupante no tiene la autorización para residir en la vivienda, estaría obligado a abandonarla, ya sea para alquilarla o para dividirla entre todos los herederos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juanma Lorente, abogado laboralista, avisa: 'No se puede empezar las vacaciones un viernes
  2. Récord de facturación y de beneficios para la compañía alicantina que guía los drones de Amazon
  3. Es oficial: estas son las normas de uso de las piscinas comunitarias según la Ley de Propiedad Horizontal
  4. Mercadona comprará 1.800 toneladas de higos y brevas a proveedores de Alicante
  5. Jubilarse antes sí, pero no cualquier momento: un funcionario de la Seguridad Social señala cuál es el mes para cobrar más pensión
  6. El BOE de hoy lo confirma: se convocan cuatro plazas para trabajar en tres ayuntamientos de la provincia de Alicante
  7. Dos macroplantas solares amenazan 340 hectáreas agrícolas en el Medio Vinalopó
  8. El aeropuerto Alicante-Elche intratable: se instala en los dos millones de pasajeros al mes

Manuel Hernández, abogado especialista en herencias: “Así podemos actuar si un heredero ocupa la vivienda”

Manuel Hernández, abogado especialista en herencias: “Así podemos actuar si un heredero ocupa la vivienda”

El Tribunal Superior de Justicia obligará a una mujer a devolver 22.918 euros de una pensión por tener al hijo empadronado en casa

El Tribunal Superior de Justicia obligará a una mujer a devolver 22.918 euros de una pensión por tener al hijo empadronado en casa

Aviso de la UE: multas por llevar esta cantidad de efectivo en vacaciones sin este formulario

Aviso de la UE: multas por llevar esta cantidad de efectivo en vacaciones sin este formulario

David Jiménez, abogado: "Una vivienda comprada antes del matrimonio puede ser en parte privativa y en parte ganancial"

David Jiménez, abogado: "Una vivienda comprada antes del matrimonio puede ser en parte privativa y en parte ganancial"

Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario: "Hacienda puede considerar una donación que tu hijo viva gratis en tu piso"

Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario: "Hacienda puede considerar una donación que tu hijo viva gratis en tu piso"

Miguel Benito, abogado laborista: "Si has estado en un contrato fijo discontinuo, tienes derecho a cotizar un día y medio por cada día trabajado"

Miguel Benito, abogado laborista: "Si has estado en un contrato fijo discontinuo, tienes derecho a cotizar un día y medio por cada día trabajado"

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Que la empresa no te dé trabajo también es acoso laboral”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Que la empresa no te dé trabajo también es acoso laboral”

Qué hacer si un vecino deja la basura en el rellano: esto dice la Ley de Propiedad Horizontal

Qué hacer si un vecino deja la basura en el rellano: esto dice la Ley de Propiedad Horizontal
Tracking Pixel Contents