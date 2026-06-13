Juanma Lorente, abogado laboralista: "Este es el mejor despido que te puede hacer tu empresa"

Recibir una carta de despido nunca es una buena noticia. Sin embargo, hay determinados motivos alegados por las empresas que, según los expertos, pueden abrir la puerta a que el trabajador impugne la decisión y obtenga una indemnización.

Sobre ello ha hablado el abogado laboralista Juanma Lorente en uno de sus últimos vídeos publicados en TikTok. El creador de contenido, especializado en la divulgación de derechos laborales, asegura que existe una causa de despido que suele generar numerosas reclamaciones judiciales: el bajo rendimiento.

"Este es el mejor despido que te puede hacer la empresa", afirma al inicio de su explicación. Aunque la frase pueda parecer sorprendente, el abogado aclara que se refiere a las posibilidades que tiene el trabajador de discutir esa decisión ante los tribunales.

Según explica, cuando una empresa comunica un despido disciplinario alegando exclusivamente un supuesto bajo rendimiento, debe ser capaz de demostrarlo de forma clara y objetiva. Y ahí es donde suelen aparecer las dificultades. "No es fácil despedir a una persona por ese motivo y que sea legal", sostiene.

Por ello, Lorente señala que muchos de estos procedimientos terminan siendo cuestionados judicialmente. "Lo más normal es que al demandar e impugnar el despido sea complicado que la empresa pueda probar ese bajo rendimiento", explica.

El abogado recuerda que cada caso debe analizarse de manera individual y que el resultado dependerá de las pruebas existentes. No obstante, asegura que este tipo de despidos suelen presentar más obstáculos para las compañías que otras causas disciplinarias. "Habrá bastantes posibilidades de que se pueda ganar el caso y conseguir una indemnización por tu despido", añade. Además, advierte de que la cuantía económica puede ser importante para aquellos trabajadores que acumulen muchos años de antigüedad en la empresa.

Por ese motivo, recomienda revisar con detalle cualquier comunicación de despido antes de tomar decisiones precipitadas. "Si te dan una carta de despido, léela detenidamente", aconseja. Y concluye con una recomendación dirigida a quienes reciban una carta en la que el único argumento sea el bajo rendimiento: "Asesórate y plantéate demandar, porque el tema te puede salir bastante rentable".

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Una advertencia basada, según explica, en la experiencia acumulada durante años analizando conflictos laborales. "He visto muchos despidos de este tipo y la mayoría se han ganado", asegura.