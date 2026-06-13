Miles de españoles podrían librarse de hacer declaración de la Renta por este cambio de Hacienda aprobado en 2026

A escasos días de que finalice la campaña de la declaración de la Renta de este año, conviene recordar un cambio que puede pasar desapercibido para muchos trabajadores, pero que tiene efectos directos sobre miles de contribuyentes en toda España. Y es que, en 2026, Hacienda ha elevado el límite de ingresos a partir del cual las personas con dos pagadores están obligadas a presentar la declaración del IRPF.

La modificación, recogida tras los cambios fiscales aprobados por el Gobierno y aplicada ya en la actual campaña de la Renta, aumenta el umbral desde los 15.000 hasta los 15.876 euros anuales en determinados supuestos. En la práctica, esto supone que algunos asalariados con rentas bajas ya no tendrán obligación de presentar la declaración, aunque sí podrán hacerlo si les interesa por resultado a devolver.

La Agencia Tributaria mantiene el límite general de 22.000 euros anuales para contribuyentes con un solo pagador. Sin embargo, cuando existen dos o más pagadores, el límite baja y entran en juego condiciones específicas. Ahí es donde aparece el principal cambio de este ejercicio.

Qué trabajadores pueden dejar de presentar la Renta

La modificación afecta sobre todo a personas que durante el año hayan tenido más de un pagador. Es decir:

Trabajadores que cambiaron de empresa .

. Personas que cobraron prestación por desempleo .

. Empleados con contratos temporales .

. Pluriempleados .

. Trabajadores que combinaron salario y paro.

Según la normativa de la Agencia Tributaria, el nuevo límite de 15.876 euros se aplica cuando los ingresos proceden de más de un pagador y la suma del segundo y restantes supera los 1.500 euros anuales.

Por ejemplo, un trabajador que haya cobrado 13.000 euros de una empresa y 2.500 euros de otra alcanzaría unos ingresos totales de 15.500 euros. Con la normativa anterior sí estaba obligado a declarar. Ahora, con el nuevo umbral, podría quedar fuera de esa obligación.

No significa que no convenga hacer la declaración

Los expertos fiscales recuerdan que una cosa es no estar obligado a presentar la Renta y otra distinta que no resulte recomendable hacerlo. En muchos casos, especialmente entre trabajadores con salarios bajos o contratos temporales, la declaración puede salir a devolver debido a las retenciones aplicadas durante el año.

Por eso, aunque Hacienda permita no presentar el IRPF en determinados casos, conviene revisar siempre el borrador antes de tomar una decisión definitiva.

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La Agencia Tributaria recoge este cambio en la normativa y en la documentación oficial de la campaña de la Renta, donde se especifican los nuevos límites de obligación de declarar aplicables a contribuyentes con varios pagadores. El ajuste responde a la adaptación fiscal ligada a las últimas subidas del salario mínimo y a los cambios aprobados por el Ejecutivo en materia tributaria.