La Seguridad Social puede suspender el pago de la baja médica por un motivo que muchos trabajadores desconocen

Estar de baja médica no garantiza automáticamente el cobro de la prestación en cualquier circunstancia. La normativa de la Seguridad Social contempla varios supuestos en los que el subsidio por incapacidad temporal puede suspenderse, y uno de ellos sigue siendo desconocido para muchos trabajadores: no acudir a una revisión médica o abandonar el tratamiento prescrito sin una causa que lo justifique.

Aunque no se trata de una medida nueva, sí es una posibilidad recogida expresamente en la legislación vigente y que afecta a quienes perciben una prestación económica mientras permanecen de baja por enfermedad común, accidente laboral o contingencias profesionales.

La incapacidad temporal es una de las prestaciones más utilizadas del sistema de Seguridad Social. Cada año se tramitan millones de procesos de baja médica en España, lo que convierte cualquier aspecto relacionado con su gestión y control en una cuestión de gran interés para trabajadores y empresas, sobre todo en un momento de alto absentismo laboral en nuestro país.

Qué dice la ley

La regulación se encuentra en la Ley General de la Seguridad Social. La norma establece que el derecho a percibir el subsidio por incapacidad temporal puede suspenderse cuando exista fraude para obtener o conservar la prestación, cuando el trabajador realice actividades laborales incompatibles con su situación de baja o cuando rechace o abandone el tratamiento médico indicado sin una causa razonable.

Además, la legislación también prevé consecuencias para quienes no comparezcan a los reconocimientos médicos convocados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o por las mutuas colaboradoras.

En estos casos, la suspensión de la prestación no implica necesariamente una pérdida definitiva del derecho. La propia normativa contempla que se analicen las circunstancias concretas y las posibles justificaciones de la ausencia antes de adoptar una decisión final.

Faltar a una revisión médica puede tener consecuencias

Uno de los supuestos menos conocidos es el relacionado con las revisiones médicas de control. Durante una situación de incapacidad temporal, el trabajador tiene la obligación de acudir a las citaciones realizadas por los organismos competentes. Si no se presenta y no acredita una causa justificada, la Seguridad Social puede suspender cautelarmente el pago de la prestación mientras comprueba los motivos de la incomparecencia.

Por este motivo, los especialistas recomiendan prestar atención a las notificaciones recibidas, conservar los justificantes médicos y comunicar cualquier circunstancia que impida acudir a una cita programada.

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La clave, en cualquier caso, es que la suspensión de la prestación no depende de una decisión arbitraria, sino de situaciones previstas expresamente por la ley. Conocer estas obligaciones permite evitar incidencias y entender mejor cómo funciona una de las prestaciones más importantes del sistema de protección social español.