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El Tribunal Supremo concede 1.800 euros de indemnización a jubilados discriminados por el complemento de maternidad

Los hombres jubilados que recurrieron a la vía judicial para obtener el complemento recibirán una compensación por los perjuicios sufridos

La Seguridad Social deberá indemnizar a los pensionistas afectados por negarles el antiguo complemento por maternidad.

La Seguridad Social deberá indemnizar a los pensionistas afectados por negarles el antiguo complemento por maternidad. / Carlos Luján - Europa Press

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Alejandro Navarro

El Tribunal Supremo acaba de anunciar que los hombres jubilados que no recibieron el antiguo complemento por maternidad y tuvieron que acudir a los tribunales, podrán cobrar una indemnización de 1.800 euros. De esta forma, la decisión pretende compensar a los pensionistas.

Una indemnización de 1.800 euros por los daños causados

Según los magistrados, la denegación de este complemento supuso una vulneración del derecho fundamental a no sufrir discriminación. Además, el Supremo considera que, como el afectado tuvo que demandar a la Seguridad Social para conseguirlo, entonces debe ser compensado por los prejuicios sufridos durante el proceso.

En este caso, se establece una cuantía fija de 1.800 euros para reparar el daño sufrido. De este modo, esta cantidad se aplica a los hombres discriminados por una resolución posterior a la sentencia de diciembre de 2019, quienes hayan necesitado recurrir a la vía judicial para conseguir su complemento de maternidad.

La Seguridad Social no compensó a todos los afectados

En un primer momento, este complemento de maternidad se consideró una medida que discriminaba por razón de sexo, por lo que se ampliaría a los hombres con hijos. El principal problema es que la Seguridad Social negó este complemento a algunos hombres, aunque la normativa europea no lo permitía.

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Básicamente, la Justicia afirma que se debe reconocer el complemento, además de indemnizar el daño causado a los pensionistas. En todo caso, el motivo no habría sido únicamente regularizar la pensión, sino también compensar el tiempo, esfuerzo y costes del procedimiento.

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