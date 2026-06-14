Laura Lobo, abogada, aclara la duda: “Mis padres ayudaron a mi hermano a comprar la casa, ¿ahora heredamos lo mismo?”

Ayudar a un hijo a comprar una vivienda es una situación muy habitual en muchas familias. A veces los padres aportan el dinero de la entrada, otras pagan parte de la hipoteca y, en algunos casos, incluso entregan directamente una casa. El problema suele aparecer años después, cuando llega el momento de repartir la herencia y los hermanos se hacen la misma pregunta: si uno recibió una ayuda importante en vida, ¿los demás heredan lo mismo?

Según explica la abogada Laura Lobo, esta duda es cada vez más frecuente porque comprar una casa se ha convertido en un reto para muchas personas. Los precios de la vivienda, el ahorro necesario para acceder a una hipoteca y las dificultades para emanciparse hacen que muchos padres decidan ayudar económicamente a uno de sus hijos. Sin embargo, esa ayuda puede generar dudas cuando fallecen los padres y se abre la sucesión.

La respuesta no es automática. No se puede decir siempre que todos los hermanos vayan a recibir exactamente lo mismo, pero tampoco que el hijo que recibió ayuda tenga que devolver necesariamente ese dinero. Como aclara la abogada Laura Lobo, todo depende de cómo esté hecho el testamento o, si no existe testamento, de cómo se pueda interpretar esa ayuda dentro del reparto de la herencia.

Esta es la clave que marca la diferencia

Si la ayuda se documentó como préstamo, en principio existiría una deuda pendiente, salvo que se haya devuelto o se haya perdonado después. Si fue una donación, puede tenerse en cuenta al repartir la herencia, especialmente cuando afecta a los derechos del resto de herederos. Y si no quedó nada por escrito, el análisis puede ser más complejo.

En estos casos, una de las cuestiones principales es saber si esa ayuda debe considerarse un adelanto de herencia. Es decir, si lo que recibió un hijo en vida debe contarse después cuando se reparte el patrimonio familiar. Esto puede influir en la cantidad que corresponde a cada hermano, aunque no significa necesariamente que el beneficiado tenga que entregar la casa o devolver todo el dinero recibido.

También importa mucho el testamento. Los padres pueden dejar por escrito cómo quieren que se repartan sus bienes y si desean compensar o no a los demás hijos. Pero incluso con testamento, hay límites que deben respetarse, como la legítima de los herederos forzosos. Por eso, no basta con saber que hubo una ayuda económica: hay que revisar cómo se hizo y qué voluntad dejaron los padres.

¿Qué pasa con con las cuentas bancarias cuando alguien fallece? Laura Lobo, experta en herencias, resuelve la duda / Eva Abril

La situación se complica cuando todo se hizo de palabra. En muchas familias, los padres ayudan a un hijo “porque lo necesita” o porque en ese momento es quien va a comprar una vivienda, sin pensar en las consecuencias futuras. Años después, los hermanos pueden interpretar esa ayuda de manera diferente: unos pueden verla como un regalo y otros como una ventaja que debería compensarse en la herencia.

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Por eso, ante la pregunta “mis padres ayudaron a mi hermano a comprar la casa, ¿ahora heredamos lo mismo?”, la respuesta prudente es que depende. Depende de si hay testamento, de si la ayuda fue una donación o un préstamo, de si quedó reflejada por escrito y de si afecta al reparto legal entre los herederos.