Miguel Benito, abogado: "Nunca confíes en un compañero de trabajo que hace esto"

Las relaciones en el trabajo no siempre son sencillas. Más allá de las diferencias profesionales o los conflictos puntuales, existen determinadas actitudes que pueden terminar generando un entorno laboral complicado para quienes las sufren. Sobre ello ha reflexionado el abogado laboralista Miguel Benito, conocido en redes sociales como 'Empleado Informado', en uno de sus últimos vídeos publicados en TikTok.

"Nunca confíes en un compañero de trabajo que hace esto", arranca el letrado antes de describir una conducta que, según explica, aparece con más frecuencia de la que muchos trabajadores imaginan. Se refiere a aquellas personas que, cuando alguien les reprocha una actuación inapropiada, desvían la atención hacia la reacción de quien se queja. "Mucho cuidado con ese jefe o compañero de trabajo que no se enfada por lo que ha hecho, sino por cómo reaccionas tú", advierte. En su opinión, este comportamiento persigue cambiar el foco de la conversación para evitar asumir responsabilidades.

Según explica, la situación suele producirse cuando alguien marca un límite de forma educada tras sentirse molesto por una actuación concreta. Sin embargo, en lugar de hablar sobre el problema original, la discusión gira hacia la forma en la que se ha expresado la queja. "Lo que busca es que no se hable de lo que esa persona está haciendo mal, sino de tu reacción: de tu tono, de tu cara o de que eres muy quejica", señala. Para Benito, se trata de una estrategia de manipulación que puede acabar deteriorando las relaciones laborales y provocar un ambiente de trabajo cada vez más tenso.

El abogado sostiene que este tipo de perfiles suelen desenvolverse con habilidad en este terreno. "Esto es una manipulación de libro y generalmente viene de personas que saben hacerlo muy bien", afirma. Ante una situación así, recomienda actuar con prudencia. La primera medida pasa por reducir el contacto con esa persona siempre que sea posible. "Si no estás obligado a estar cerca, no le hagas ni caso", aconseja.

No obstante, cuando la relación profesional obliga a mantener un contacto continuo, considera importante dejar constancia de lo ocurrido. "Lo mejor es que lo documentes, se lo expliques claramente a tu jefe con pruebas y que pueda tomar medidas", explica. Si la empresa no interviene o el problema persiste, el abogado plantea otras alternativas. Entre ellas, valorar la activación de mecanismos internos relacionados con el acoso laboral o, en casos extremos, plantearse un cambio de empleo.

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"Hay personas así de tóxicas que, a la larga, te complicarán la vida", concluye Benito, que aprovecha el vídeo para insistir en la importancia de identificar estas conductas cuanto antes y no normalizarlas dentro del entorno laboral.