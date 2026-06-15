El cambio que llega el 1 de julio y afecta a quienes tengan criptomonedas en España

El mundo cripto entra en una nueva fase en España. El 30 de junio de 2026 termina el periodo transitorio de aplicación del reglamento europeo MiCA, la norma con la que la Unión Europea quiere ordenar el mercado de los criptoactivos y poner más controles sobre las empresas que prestan estos servicios.

La consecuencia práctica llega justo después: a partir del 1 de julio, solo podrán operar en España los proveedores de servicios sobre criptoactivos que hayan obtenido la autorización necesaria.

Dicho de forma sencilla: si una persona tiene criptomonedas en una plataforma, un exchange o una entidad que presta servicios cripto, conviene comprobar si esa empresa está autorizada. Porque si no lo está, el inversor puede quedarse fuera de las protecciones que incorpora la nueva normativa.

Qué es MiCA

MiCA son las siglas de Markets in Crypto-Assets, el reglamento europeo sobre los mercados de criptoactivos. Su objetivo es poner orden en un sector que durante años ha crecido muy rápido, pero con diferencias importantes entre países y con zonas de riesgo para los usuarios.

Hasta ahora, muchos inversores han comprado, vendido o custodiado criptomonedas en plataformas que funcionaban bajo marcos regulatorios parciales o en periodos de adaptación. Con MiCA, Europa busca que estas empresas cumplan requisitos más claros de autorización, supervisión, protección al cliente, comunicación y prevención de riesgos.

No significa que invertir en criptomonedas deje de ser arriesgado. Bitcoin, Ether y el resto de criptoactivos seguirán siendo activos volátiles. Lo que cambia es el marco en el que operan las empresas que ofrecen estos servicios.

La fecha clave: 1 de julio

La CNMV ha recordado que el 30 de junio de 2026 finaliza el periodo transitorio para los proveedores de servicios sobre criptoactivos que se habían beneficiado de ese margen de adaptación.

A partir del día siguiente, solo podrán seguir prestando servicios en España las entidades autorizadas.

Este punto es importante porque muchos usuarios no distinguen entre tener criptomonedas y tenerlas depositadas o gestionadas a través de una plataforma. En la práctica, si esa plataforma no cuenta con autorización, el cliente puede encontrarse en una situación más delicada.

La advertencia de la CNMV es clara: los inversores no deberían operar con entidades que no hayan completado el proceso de autorización.

Qué puede pasar si tu plataforma no está autorizada

El comunicado contempla varios escenarios. Si un proveedor de servicios cripto no va a obtener la autorización para operar en España antes de la fecha límite, deberá tener preparado un plan de migración efectivo para sus clientes.

Esto significa que la entidad debe facilitar que los usuarios puedan mover sus criptoactivos a otras direcciones y sus fondos a cuentas de efectivo. Es decir, el cliente debe poder retirar o trasladar sus activos de forma ordenada.

Criptomonedas: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana, Avalanche y otros activos digitales / Europa Press

Además, la plataforma puede llegar a un acuerdo con otro proveedor que sí esté autorizado. En ese caso, los clientes podrían aceptar el traspaso de sus criptoactivos a esa nueva entidad para seguir operando, una vez completado el proceso de identificación correspondiente.

La palabra clave: migración

En este contexto, migrar no significa vender necesariamente las criptomonedas. Significa trasladarlas.

Por ejemplo, un usuario que tenga criptoactivos custodiados en una plataforma que no vaya a estar autorizada podría recibir instrucciones para llevarlos a otra dirección, a otro proveedor autorizado o a una cuenta de efectivo en el caso de saldos en dinero.

La CNMV insiste en que ese proceso debe hacerse con medidas de seguridad y cumpliendo la normativa de prevención de blanqueo de capitales. No se trata, por tanto, de una salida improvisada, sino de un procedimiento que las entidades deben comunicar con claridad y antelación.

Qué deben hacer las plataformas

Las empresas afectadas tienen varias obligaciones prácticas. La primera es informar bien a sus clientes. No basta con un aviso genérico o confuso: deben explicar qué ocurre, qué plazo hay, qué opciones se ofrecen y qué pasos tendrá que seguir el usuario.

También deben establecer un plazo razonable para que los inversores retiren sus criptoactivos o fondos. Una vez terminado ese plazo, los activos que no hayan sido retirados podrían ser transferidos a entidades autorizadas, siempre comunicándolo a los clientes afectados.

La idea de fondo es evitar que el usuario se encuentre de un día para otro sin saber dónde están sus fondos o cómo acceder a ellos.

Qué debe hacer el inversor

Para quien tenga criptomonedas, la recomendación es bastante directa: comprobar si la plataforma con la que opera está autorizada.

La CNMV recomienda verificarlo en los registros de la ESMA, la Autoridad Europea de Valores y Mercados, y también en los registros de la propia CNMV. Si el proveedor aparece autorizado, podrá continuar prestando servicios bajo el marco de MiCA. Si no lo está, el usuario debería pedirle información sobre su plan de migración y las alternativas disponibles.

El 37% de los españoles que invierten en criptomonedas tienen entre 25 y 39 años. / INFORMACIÓN

La clave no es entrar en pánico, sino actuar con tiempo. Esperar al último momento puede complicar retiradas, verificaciones de identidad o traspasos.

Por qué esto afecta incluso a quien no especula

Muchas personas asocian las criptomonedas con comprar Bitcoin y esperar a que suba. Pero el ecosistema cripto es más amplio. Hay usuarios que tienen stablecoins, que hacen pagos, que usan exchanges para cambiar activos, que guardan tokens en custodia o que simplemente mantienen una pequeña inversión desde hace años.

A todos ellos les afecta una pregunta básica: ¿quién tiene mis criptoactivos y bajo qué regulación opera?

MiCA no elimina los riesgos del mercado, pero sí marca una diferencia entre operar con una entidad autorizada y hacerlo con una que no ha completado el proceso. A partir del 1 de julio, esa diferencia será mucho más relevante.

La cripto se hace más regulada

Durante años, una parte del atractivo del mundo cripto fue precisamente su distancia respecto al sistema financiero tradicional. Menos intermediarios, menos trámites, menos bancos. Pero esa libertad también trajo problemas: quiebras, fraudes, plataformas opacas, falta de garantías y usuarios que no siempre sabían qué protección tenían.

El fin del periodo transitorio de MiCA muestra que Europa quiere llevar el sector a una etapa más regulada. Para algunos defensores de las criptomonedas, eso puede parecer una pérdida de espíritu original. Para muchos inversores, en cambio, puede ser una forma de reducir incertidumbres.

La realidad es que el mercado cripto ya no es un experimento marginal. Mueve dinero de millones de usuarios y está cada vez más conectado con pagos, inversión, banca, tecnología y mercados financieros.

La advertencia de fondo

El mensaje de la CNMV puede resumirse en una frase: si operas con criptoactivos, asegúrate de que tu proveedor puede seguir haciéndolo legalmente en España.

No basta con que la plataforma siga funcionando, tenga una aplicación cómoda o sea conocida en redes. Lo importante, a partir de ahora, es si cuenta con la autorización necesaria o si ha previsto una salida ordenada para sus clientes.

Para el inversor medio, la lección es clara. En cripto no solo importa qué activo compras. También importa dónde lo guardas, quién lo custodia y qué protección tienes si algo va mal.

Y desde el 1 de julio, esa pregunta será más importante que nunca.