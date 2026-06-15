El abogado Ignacio de la Calzada avisa del error que puede costarte muchos euros en la nómina: "Revisa la base de cotización"

Las subidas de convenio colectivo afectan cada año a miles de trabajadores en España. Cuando se actualizan las tablas salariales, las empresas deben adaptar los sueldos a las nuevas cantidades pactadas para cada categoría profesional. En muchos casos, estas subidas no solo se aplican desde el momento en que se publican, sino también con efectos retroactivos. Es decir, la compañía puede estar obligada a pagar atrasos por los meses anteriores en los que el empleado cobró por debajo de lo que marcaba el nuevo convenio.

El problema es que muchos trabajadores no revisan su convenio, no conocen la subida aprobada o no saben interpretar sus nóminas. Por eso, pueden perder cantidades importantes sin darse cuenta. Una diferencia mensual aparentemente pequeña puede convertirse, con el paso de los meses, en cientos o incluso miles de euros pendientes. La clave está en comprobar si la empresa ha aplicado realmente la subida salarial y si, además de actualizar los datos ante la Seguridad Social, ha ingresado al trabajador el dinero que le corresponde.

Convenio colectivo

Sobre esta cuestión ha alertado el abogado laboralista Ignacio de la Calzada. Según explica, los convenios colectivos actualizan periódicamente sus tablas salariales y pueden fijar incrementos del 3%, 4%, 5% o más, según el sector. Cuando eso ocurre, la empresa debe adaptar el salario del trabajador. Sin embargo, el abogado advierte de que algunas compañías pueden reflejar esa subida en la documentación o en las bases de cotización, pero no trasladarla después a la nómina del empleado mediante el pago de los atrasos.

Bases de cotización

De la Calzada señala que una forma de detectarlo es comparar las nóminas con el informe de bases de cotización. La base de cotización es la cantidad sobre la que la empresa cotiza por el trabajador ante la Seguridad Social. Si tras una subida de convenio la compañía rectifica esas bases, el informe puede mostrar importes superiores a los que aparecían en las nóminas originales. Ahí puede saltar la alerta: si en la Seguridad Social consta una base más alta, pero el trabajador no ha cobrado ninguna nómina de atrasos ni ingreso adicional, podría existir una cantidad pendiente de reclamar.

Las bases de cotización determinan lo que deben abonar trabajadores y empresas a la Seguridad Social. / GETTY

El primer paso, según el abogado, es averiguar cuál ha sido la subida del convenio aplicable. Para ello, el trabajador debe revisar su convenio colectivo, comprobar las nuevas tablas salariales y ver desde qué fecha se aplican. Después puede hacer una estimación aproximada. Por ejemplo, si una persona cobra 25.000 euros brutos al año y el convenio aprueba una subida del 5%, la diferencia anual rondaría los 1.250 euros brutos, aunque el cálculo exacto dependerá de la jornada, los complementos, la antigüedad y la fecha de efectos de la subida.

Una vez hecho ese cálculo orientativo, llega la comprobación más importante: descargar el informe de bases de cotización y compararlo mes a mes con las nóminas del periodo afectado. Si antes una nómina reflejaba una base de 2.000 euros y en el informe actualizado aparece una base de 2.100 euros para ese mismo mes, puede significar que la empresa ha regularizado la cotización. En ese caso, el trabajador debe revisar si también recibió una nómina de atrasos o un pago complementario. Si no aparece ese abono, conviene pedir explicaciones por escrito.

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Qué hacer si la empresa te debe dinero

La recomendación final es actuar con orden y dejar constancia. El trabajador puede enviar un correo a la empresa solicitando la revisión de las diferencias salariales derivadas de la subida del convenio y adjuntar, si procede, las nóminas y el informe de bases. Si la compañía no responde o rechaza el pago sin justificarlo, el siguiente paso puede ser acudir a un sindicato, a la representación legal de los trabajadores o a un abogado laboralista. La advertencia de Ignacio de la Calzada es clara: no basta con que la subida figure en los papeles; si corresponde, el trabajador también debe cobrar los atrasos.