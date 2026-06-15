El truco para conseguir cita previa en el SEPE: las horas clave para encontrar hueco

El Servicio Público de Empleo Estatal, conocido como SEPE, es el organismo encargado de gestionar buena parte de las prestaciones vinculadas al desempleo en España. Entre sus funciones más habituales están la tramitación del paro, los subsidios por desempleo, certificados de prestaciones, consultas sobre pagos, modificaciones de datos bancarios, bajas de prestaciones o información sobre expedientes. Para muchas personas que acaban de perder su empleo o que atraviesan una situación económica delicada, acudir al SEPE no es una gestión menor: puede ser el paso necesario para empezar a cobrar una ayuda o resolver una incidencia que afecta directamente a sus ingresos.

Aunque muchos trámites pueden realizarse a través de la Sede Electrónica, la atención presencial sigue siendo necesaria o preferida por numerosos ciudadanos, especialmente cuando hay dudas, falta de certificado digital, problemas con Cl@ve o documentación pendiente de revisión. Para ser atendido en una oficina de prestaciones, el SEPE indica que es necesario solicitar cita previa, ya sea por internet o por los canales habilitados. El problema es que encontrar hueco no siempre resulta sencillo. En determinadas oficinas y momentos del año, los usuarios se encuentran con mensajes de falta de disponibilidad, citas lejanas o turnos que desaparecen en cuestión de segundos.

Cita previa en el SEPE

En este contexto, el abogado laboralista Miguel Benito Barrionuevo ha compartido una serie de claves prácticas para intentar conseguir cita previa en el SEPE con más posibilidades de éxito. Su recomendación parte de una idea sencilla: no entrar al sistema en cualquier momento, sino hacerlo justo cuando pueden aparecer nuevos huecos. Según explica, las citas se van liberando en tandas cada 15 minutos, coincidiendo con los minutos exactos de cada hora: en punto, y cuarto, y media y menos cuarto. Es decir, a las 9.00, 9.15, 9.30 y 9.45, y así sucesivamente durante el horario en el que el servicio está operativo.

Paso a paso

El paso a paso que propone consiste en anticiparse unos minutos. La clave está en empezar el proceso cuando falten aproximadamente dos minutos para una de esas franjas. Por ejemplo, a las 8.58, 9.13, 9.28 o 9.43. En ese momento, el usuario debe buscar en internet “cita previa SEPE”, entrar en la página oficial y comenzar a rellenar los datos necesarios, pero sin pulsar todavía el botón final para continuar. La idea es tener el formulario preparado antes de que se liberen nuevos turnos. Cuando llegue la hora exacta, entonces sí, se debe avanzar al siguiente paso, introducir el código postal y revisar la primera cita disponible.

Una de las oficinas que comparten el Sepe y el servicio autonómico de empleo Labora en Alicante. / DAVID REVENGA

Este trámite funciona casi a contrarreloj. Por eso es clave no perder tiempo buscando la oficina ideal. Si aparece una cita disponible, aunque no sea en la oficina más cercana al domicilio, hay que seleccionarla cuanto antes. El motivo es que, mientras el usuario compara horarios, cambia de oficina o intenta encontrar una opción más cómoda, otra persona puede reservar antes ese hueco. En una situación de alta demanda, unos segundos pueden marcar la diferencia entre cerrar una cita o tener que esperar a la siguiente tanda. Después de seleccionar fecha y hora, solo queda completar los datos solicitados y confirmar la reserva.

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La mejor hora para conseguir cita previa

Si no se consigue a la primera, la recomendación no es abandonar, sino esperar a la siguiente “ronda”. Al liberarse huecos cada 15 minutos, el usuario puede volver a intentarlo en el siguiente tramo: por ejemplo, si no ha tenido éxito a las 9.00, repetir el proceso a las 9.15 o a las 9.30. Benito Barrionuevo también añade dos advertencias útiles. La primera es que no conviene intentarlo de madrugada, porque el sistema no estaría operativo durante toda la noche para este tipo de búsqueda. Según su explicación, el margen útil iría desde las 8.00 de la mañana hasta las 00.00 horas. La segunda es que las 8.00 de la mañana suele ser uno de los momentos en los que más posibilidades hay de encontrar cita, probablemente porque se actualiza la disponibilidad y hay menos usuarios pendientes del sistema en ese instante.