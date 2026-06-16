Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, sobre la desconexión digital: "Estar contratado no significa estar disponible todo el día"

El derecho a la desconexión digital es la garantía que tienen los trabajadores para no atender comunicaciones laborales fuera de su jornada. En la práctica, significa que una persona no debe estar pendiente del teléfono, el correo electrónico, WhatsApp o cualquier otra herramienta de empresa cuando ya ha terminado su horario. Este derecho busca proteger el descanso, la intimidad personal y familiar, la conciliación y la salud mental, especialmente en un contexto en el que el móvil ha difuminado la frontera entre la oficina y la vida privada.

La cuestión se ha vuelto más importante con el teletrabajo,los grupos de mensajería de empresa y la cultura de la disponibilidad permanente. Antes, salir del centro de trabajo marcaba de forma clara el final del día laboral. Ahora, un correo a las diez de la noche, un mensaje de WhatsApp en domingo o una llamada durante las vacaciones pueden generar la sensación de que hay que responder de inmediato para evitar problemas. Sin embargo, la ley española reconoce que el trabajador tiene derecho a desconectar y que la empresa debe respetar los tiempos de descanso.

Mensajes fuera de horario laboral

Sobre este asunto ha sido claro el abogado laboralista Ignacio de la Calzada. Según explica, si el jefe escribe fuera del horario de trabajo, el empleado no tiene obligación general de contestar. Su mensaje se apoya en una idea sencilla: el contrato laboral no convierte al trabajador en una persona disponible durante todo el día. Una cosa es cumplir con la jornada pactada, atender las tareas dentro del horario y responder a las instrucciones profesionales ordinarias; otra muy distinta es asumir que cualquier comunicación fuera de jornada debe ser atendida como si siguiera activo el tiempo de trabajo.

Derecho a la desconexión digital

De la Calzada recuerda que este derecho está recogido en el artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores y en el artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales. Esas normas reconocen el derecho a la intimidad en el entorno digital y a la desconexión fuera del tiempo de trabajo. En términos prácticos, esto significa que no existe una obligación general de responder llamadas, correos, mensajes de WhatsApp o avisos laborales cuando la jornada ha terminado. Tampoco debería considerarse un incumplimiento contractual el hecho de no contestar durante el descanso, un festivo, un fin de semana o las vacaciones.

Desconexión digital durante las vacaciones: el derecho que muchos jefes no respetan / SHUTTERSTOCK

La advertencia del abogado es especialmente relevante porque muchos trabajadores responden por miedo. Temen que el jefe lo interprete como falta de compromiso, que se les señale en el equipo o que se les sancione. Pero ejercer el derecho a la desconexión digital no debería tener consecuencias disciplinarias. La empresa no puede castigar a un trabajador simplemente por no atender comunicaciones fuera de su horario ordinario, salvo que exista una obligación específica y válida de disponibilidad. Si las comunicaciones fuera de jornada se repiten de forma sistemática, pueden llegar a convertirse en un problema laboral y preventivo, porque afectan al descanso y pueden generar estrés, ansiedad o sobrecarga.

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Excepciones

La excepción habitual aparece cuando hay guardias, disponibilidad pactada o un plus específico para atender incidencias fuera del horario normal. En algunos sectores, como mantenimiento, emergencias, informática, sanidad, seguridad, transporte o servicios técnicos, puede existir un sistema organizado para responder a avisos urgentes. Pero esa disponibilidad debe estar pactada, regulada y compensada conforme corresponda. No es lo mismo recibir una llamada excepcional ante una emergencia real que mantener una dinámica diaria en la que el trabajador debe contestar mensajes a cualquier hora sin reconocimiento, sin descanso y sin retribución.