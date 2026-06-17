Ya está en el BOE: el Ayuntamiento de Calp convoca seis plazas por promoción interna

El Boletín Oficial del Estado ha publicado nuevas convocatorias de empleo público del Ayuntamiento de Calp. Las resoluciones, fechadas el 5 de junio y publicadas en el BOE el 17 de junio, abren el proceso para cubrir un total de seis plazas mediante el sistema de concurso-oposición y en turno de promoción interna.

La publicación en el BOE es el paso que activa el plazo para presentar solicitudes. En este caso, las personas interesadas disponen de 20 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Estado. Por tanto, quienes cumplan los requisitos deberán revisar con detalle las bases completas, comprobar si reúnen las condiciones exigidas y preparar la documentación dentro del periodo establecido para no quedar fuera del procedimiento.

Auxiliar Técnico de Mantenimiento

La primera convocatoria corresponde a una plaza de Auxiliar Técnico de Mantenimiento, en concreto el puesto de Encargado Taller Mecánica. Según la resolución del BOE-A-2026-13133, se trata de una plaza perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Administrativa, que se cubrirá por el sistema de concurso-oposición en turno de promoción interna. Las bases que regulan el proceso se publicaron previamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 85, de 8 de mayo de 2026, y fueron rectificadas después en el BOP de Alicante número 96, de 25 de mayo de 2026.

5 plazas más

La segunda resolución, publicada como BOE-A-2026-13134, incluye otras cinco plazas también por concurso-oposición y promoción interna. En este bloque figuran una plaza de Auxiliar Técnico Audiovisual (Encargado de espacios escénicos); una plaza de Auxiliar Técnico Audiovisual (Técnico especialista en espacios escénicos); una plaza de Auxiliar Técnico Audiovisual; una plaza de Auxiliar Técnico de Mantenimiento (Capataz de jardines); y una plaza de Técnico Especialista en Electricidad (Capataz de electricidad). Todas ellas se adscriben a la escala de Administración Especial, subescala Administrativa, según recoge la resolución oficial.

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El Ayuntamiento de Calp en una imagen de archivo. / David Revenga

Estas plazas tienen un perfil muy vinculado al funcionamiento diario de los servicios municipales. Además, la promoción interna permite que trabajadores que ya forman parte de la administración puedan avanzar profesionalmente y asumir nuevas responsabilidades.