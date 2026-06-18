Viajes del Imserso: plazos y requisitos para irse de vacaciones por 50 euros

Los viajes del Imserso se han convertido en una de las opciones más esperadas por miles de pensionistas y personas mayores que quieren viajar a precios reducidos. El programa permite disfrutar de estancias en la costa, circuitos culturales, escapadas de naturaleza y visitas a capitales de provincia con tarifas más asequibles que las habituales del mercado. Además de facilitar las vacaciones, esta iniciativa busca favorecer el envejecimiento activo, combatir la soledad y mantener la actividad turística durante los meses de menor demanda.

Para muchos beneficiarios, el Imserso no es solo una forma de viajar barato, sino también una oportunidad para conocer nuevos destinos, socializar y romper la rutina. Los paquetes incluyen alojamiento, manutención en función del tipo de viaje, seguro colectivo y, en algunos casos, transporte. Por eso, cada temporada genera una gran expectación entre quienes ya han viajado otros años y entre quienes quieren inscribirse por primera vez. La campaña 2026-2027 llega con una idea clara: mantener el programa en condiciones similares a la edición anterior y evitar que los precios se disparen.

Imserso 2026-2027

La convocatoria publicada para la temporada 2026-2027 mantiene un total de 879.213 plazas, distribuidas en tres grandes bloques. La costa peninsular concentra 440.284 plazas para estancias de 8 y 10 días en Cataluña, Andalucía, Región de Murcia y Comunidad Valenciana. La costa insular suma 228.142 plazas para viajes a Baleares y Canarias, también con turnos de 8 y 10 días. El tercer bloque corresponde al turismo de escapada, con 210.787 plazas destinadas a circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y viajes a Ceuta y Melilla, con duraciones de 4, 5 o 6 días.

Plazos

El plazo para presentar nuevas solicitudes es uno de los datos más importantes de la campaña. Las personas que quieran participar por primera vez deberán tramitar su alta entre el lunes 22 de junio y el viernes 10 de julio de 2026, ambos incluidos. Quienes ya estaban acreditados en temporadas anteriores no tienen que presentar una nueva solicitud si sus datos siguen siendo correctos. En la segunda quincena de agosto, el Imserso enviará las cartas de renovación con la información registrada; solo será necesario devolver el impreso si hay que modificar datos personales, destinos preferentes o la vinculación con otro viajero.

Precios

Los precios varían según el destino, la duración, la temporada y si el viaje incluye transporte. La opción más económica dentro de las tarifas generales son las escapadas de 4 días y 3 noches a capitales de provincia en temporada baja, por 132,91 euros. En el extremo opuesto se sitúan las estancias de 10 días y 9 noches en Canarias con transporte incluido durante temporada alta, que alcanzan los 564,72 euros. Además, los viajes contratados en temporada alta tienen un suplemento de 100 euros respecto a la temporada baja, y también se aplica un recargo de 100 euros a quienes contraten un segundo viaje o turnos sucesivos dentro de la misma campaña.

Los viajes del Imserso / IMSERSO - Archivo

Viajes a 50 euros

Una de las medidas sociales más destacadas es la reserva de 7.447 plazas a precio reducido de 50 euros para personas con pensiones más bajas. Esta tarifa está dirigida a pensionistas con ingresos iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas de jubilación o invalidez de la Seguridad Social. En estos casos, el Imserso asume la diferencia para que el coste del viaje no sea una barrera. También se mantiene la posibilidad de viajar con perros o gatos en los lotes de costa peninsular e insular. Para ello, se reserva un 2% de las plazas a usuarios que viajen con mascotas de hasta 10 kilos, siempre en transportín y cumpliendo la normativa establecida.

Requisitos

Para acceder al programa hay que residir en España y cumplir alguno de los perfiles previstos: ser pensionista de jubilación de la Seguridad Social, pensionista de viudedad con 55 años o más, pensionista por otros conceptos o perceptor de subsidios de desempleo con al menos 60 años, o asegurado o beneficiario del sistema sanitario de la Seguridad Social con 65 años o más. También pueden participar españoles residentes en el extranjero y emigrantes retornados que sean pensionistas del sistema público del país de procedencia. Como regla general, los usuarios deben valerse por sí mismos para las actividades básicas de la vida diaria. Pueden viajar acompañados por su cónyuge, pareja de hecho o persona con relación de convivencia análoga, aunque esta no cumpla los requisitos de edad o pensión. También se permite viajar con hijos con discapacidad igual o superior al 45%, siempre que se cumplan las condiciones fijadas por el programa.

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Cómo hacer la solicitud

La solicitud puede hacerse por vía telemática, a través de la sede electrónica del Imserso, o mediante el modelo oficial en papel, que debe enviarse al Programa de Turismo del Imserso, apartado de correos 10.140, 28080 Madrid. El organismo recomienda la vía online por ser más rápida y sencilla. Después, a partir de la segunda quincena de agosto, llegarán las cartas de acreditación con la clave necesaria para reservar. La comercialización de los viajes está prevista para la segunda mitad de septiembre y los primeros desplazamientos comenzarán en octubre. La recomendación para los interesados es no esperar al último día, revisar bien los datos y tener claros los destinos preferidos: en el Imserso, viajar barato es posible, pero los plazos cuentan.