Confirmado por el BOE: las empresas deberán prevenir el estrés laboral y proteger la salud mental

La salud mental ha ganado peso en todos los ámbitos de la vida diaria. Cada vez se habla más de ansiedad, estrés, agotamiento emocional o problemas derivados de la presión constante, tanto en el entorno personal como en el social. Lo que antes se consideraba una cuestión privada empieza a entenderse como un asunto colectivo que también necesita prevención, apoyo y medidas concretas.

El ámbito laboral no podía quedarse fuera de este cambio. La digitalización, el teletrabajo, la disponibilidad permanente, la presión por objetivos o la dificultad para desconectar han transformado la manera de trabajar. Por eso, la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laboralesbusca actualizar una norma pensada inicialmente para proteger frente a accidentes físicos y enfermedades profesionales tradicionales, incorporando ahora nuevos riesgos vinculados a la organización del trabajo.

Salud mental

Una de las principales novedades es la entrada expresa de la salud mental y los riesgos psicosociales en la prevención laboral. Esto significa que las empresas deberán tener en cuenta factores como el estrés, la sobrecarga, el acoso, la violencia, la falta de descanso o los problemas emocionales derivados del trabajo. La protección ya no se limitará a evitar caídas, golpes o lesiones físicas, sino que también deberá cubrir daños mentales, cognitivos, conductuales, sociales y emocionales.

La reforma amplía el concepto de daño derivado del trabajo y obliga a que estos riesgos se incorporen en las evaluaciones preventivas. Las compañías tendrán que identificar qué situaciones pueden afectar al bienestar psicológico de la plantilla y adoptar medidas para corregirlas. No bastará con entregar cuestionarios genéricos o documentos internos. Será necesario evaluaciones más completas y visitas presenciales a los centros de trabajo para conocer mejor la realidad de cada puesto.

Mª José Ortolá nos explica cómo gestionar el estrés y la ansiedad / Milar Comelsa TV

Estrés laboral

Si se detectan problemas de estrés laboral o sobrecarga, la empresa deberá actuar sobre las causas. Entre las medidas posibles están redistribuir tareas, revisar objetivos, modificar procesos organizativos, reforzar equipos, garantizar la desconexión digital y activar protocolos frente al acoso o la violencia. La idea central es prevenir antes de que el daño se produzca y no limitarse a intervenir cuando el trabajador ya está de baja o ha sufrido un deterioro de su salud.

La norma también introduce una definición más amplia de violencia y acoso en el trabajo. Incluye conductas o amenazas que puedan causar daño físico o mental, aunque se produzcan una sola vez, y contempla también el ciberacoso, el uso de tecnologías, algoritmos o sistemas de inteligencia artificial, así como el acoso sexual o por razón de sexo. Además, la vigilancia de la salud deberá adaptarse a los riesgos concretos de cada puesto e incluir tanto la salud física como la mental.

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Con esta reforma, la prevención laboral da un paso importante hacia una visión más completa de la salud en el trabajo. Las empresas seguirán obligadas a evitar accidentes y riesgos físicos, pero también deberán prestar atención al estrés, la carga mental, la desconexión, el acoso y el bienestar psicológico de sus plantillas. En un mercado laboral cada vez más digital y exigente, la seguridad ya no se medirá solo con cascos, guantes o protocolos técnicos, sino también con entornos laborales saludables.