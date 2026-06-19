Confirmado: le despiden cuando estaba de vacaciones y ahora tienen que readmitirle y pagarle 10.000 euros

El caso del despido de un trabajador en Murcia ha llegado hasta los tribunales que, finalmente, le han dado la razón. El hombre sufrió un accidente de trabajo en diciembre de 2023 en el que perdió un ojo y por lo que estuvo de baja hasta mayo de 2025.

El hombre acordó con la empresa que cuando recibiera el alta podría disfrutar de sus vacaciones y, al producirse la misma, se precisó que tendría que incorporarse a su puesto el 14 de julio de ese año. Sin embargo, el 11 de julio se le abrió un expediente disciplinario por no acudir al trabajo y se le notificó el despido cuatro días después.

Así, la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) a la que ha tenido acceso EFE, declara que el despido fue nulo ya que considera probado que el trabajador tenía que estar de baja. Es por ello que la empresa no puede justificar el cese alegando que faltó a su puesto desde el alta hasta aquel día.

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El fallo del TSJRM confirma la sentencia de un juzgado de Cartagena y obliga a la empresa dedicada a la tapicería de coches a readmitirle en su puesto de trabajo y a pagarle una indemnización de 10.000 euros por daños y perjuicios sufridos con el cese de la relación laboral, por vulneración del derecho fundamental a la no discriminación.