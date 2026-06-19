Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo Hogueras 2026Mascletà de hoyViolación grupalViviendas protegidasEl tiempo en AlicantePrograma de Hogueras
instagramlinkedin

Confirmado: le despiden cuando estaba de vacaciones y ahora tienen que readmitirle y pagarle 10.000 euros

El hombre sufrió un accidente laboral por el que perdió un ojo y acordó con la empresa que cuando le dieran el alta disfrutaría de sus días libres

Una sentencia declara nulo el despido de un trabajador cuando estaba de vacaciones

Una sentencia declara nulo el despido de un trabajador cuando estaba de vacaciones / Canva

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. Casado

EFE

El caso del despido de un trabajador en Murcia ha llegado hasta los tribunales que, finalmente, le han dado la razón. El hombre sufrió un accidente de trabajo en diciembre de 2023 en el que perdió un ojo y por lo que estuvo de baja hasta mayo de 2025.

El hombre acordó con la empresa que cuando recibiera el alta podría disfrutar de sus vacaciones y, al producirse la misma, se precisó que tendría que incorporarse a su puesto el 14 de julio de ese año. Sin embargo, el 11 de julio se le abrió un expediente disciplinario por no acudir al trabajo y se le notificó el despido cuatro días después.

Así, la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) a la que ha tenido acceso EFE, declara que el despido fue nulo ya que considera probado que el trabajador tenía que estar de baja. Es por ello que la empresa no puede justificar el cese alegando que faltó a su puesto desde el alta hasta aquel día.

Noticias relacionadas

El fallo del TSJRM confirma la sentencia de un juzgado de Cartagena y obliga a la empresa dedicada a la tapicería de coches a readmitirle en su puesto de trabajo y a pagarle una indemnización de 10.000 euros por daños y perjuicios sufridos con el cese de la relación laboral, por vulneración del derecho fundamental a la no discriminación.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Se busca gestor para nuevo hotel de cuatro estrellas en la entrada norte de Alicante
  2. Récord de facturación y de beneficios para la compañía alicantina que guía los drones de Amazon
  3. Labora destina 3,91 millones para contratar a 173 mujeres en ayuntamientos de la provincia de Alicante
  4. Alicante se prepara para unas Hogueras de crucero con seis escalas y más de 22.000 pasajeros en 10 días
  5. Hispanitas recicla 7.000 kilos de calzado para levantar el 'pequeño Gulliver' de Petrer
  6. El aeropuerto Alicante-Elche intratable: se instala en los dos millones de pasajeros al mes
  7. La Unión Europea cambia las normas: a partir del 1 de julio los paquetes de Shein, Temu o AliExpress pagarán 3 euros extra
  8. Miguel Benito, abogado laborista: 'Si has estado en un contrato fijo discontinuo, tienes derecho a cotizar un día y medio por cada día trabajado

Confirmado: le despiden cuando estaba de vacaciones y ahora tienen que readmitirle y pagarle 10.000 euros

Confirmado: le despiden cuando estaba de vacaciones y ahora tienen que readmitirle y pagarle 10.000 euros

Pensión de jubilación: a qué edad te puedes retirar con 25 años cotizados y cuánto cobrarás al mes

Pensión de jubilación: a qué edad te puedes retirar con 25 años cotizados y cuánto cobrarás al mes

El abogado laboralista Juanma Lorente lo confirma: si vuelves de una baja médica la empresa tiene que adaptar tu puesto

El abogado laboralista Juanma Lorente lo confirma: si vuelves de una baja médica la empresa tiene que adaptar tu puesto

La Seguridad Social puede denegar una incapacidad permanente aunque exista una enfermedad: el requisito que muchos desconocen

La Seguridad Social puede denegar una incapacidad permanente aunque exista una enfermedad: el requisito que muchos desconocen

He cotizado 20 años a la Seguridad Social: a qué edad me puedo jubilar y cuánto cobraré

He cotizado 20 años a la Seguridad Social: a qué edad me puedo jubilar y cuánto cobraré

Mascotas en casa: cuándo pueden los vecinos prohibir tener perro, según la Ley de Propiedad Horizontal

Mascotas en casa: cuándo pueden los vecinos prohibir tener perro, según la Ley de Propiedad Horizontal

Viajes del Imserso: plazos y requisitos para irse de vacaciones por 50 euros

Viajes del Imserso: plazos y requisitos para irse de vacaciones por 50 euros

Ya está en el BOE: el Ayuntamiento de Calp convoca seis plazas por promoción interna

Ya está en el BOE: el Ayuntamiento de Calp convoca seis plazas por promoción interna
Tracking Pixel Contents