¿Pueden los vecinos morosos usar la piscina de la comunidad? La Ley de Propiedad Horizontal tiene la respuesta

La morosidad es uno de los problemas que más tensión genera en las comunidades de propietarios. Cuando un vecino deja de pagar las cuotas ordinarias, las derramas o los gastos aprobados en junta, el coste no desaparece: se reparte de forma indirecta entre el resto de propietarios o deja a la comunidad con menos margen para afrontar limpieza, mantenimiento, reparaciones, seguros o suministros. Por eso, la deuda de un solo propietario puede acabar afectando al funcionamiento diario de todo el edificio.

El conflicto suele hacerse más visible cuando el vecino moroso continúa utilizando las instalaciones comunes como si estuviera al corriente de pago. Muchos propietarios se preguntan por qué alguien que no contribuye al sostenimiento de la finca puede seguir disfrutando de los mismos servicios que quienes sí cumplen con sus obligaciones. La situación genera malestar, especialmente cuando se trata de urbanizaciones con piscina, pistas deportivas, jardines, gimnasio o zonas recreativas cuyo mantenimiento supone un gasto importante para la comunidad.

Ley de Propiedad Horizontal

La Ley de Propiedad Horizontal no permite cortar servicios esenciales ni impedir el uso de elementos necesarios para la habitabilidad de la vivienda. Es decir, la comunidad no puede prohibir a un vecino moroso usar el ascensor si lo necesita para acceder a su casa, ni bloquear el portal, ni impedirle entrar en su vivienda, ni adoptar medidas que afecten a derechos básicos. Pero sí puede actuar donde más puede notarse la diferencia, sobre todo en verano: en los servicios comunes no esenciales. Y ahí entra la piscina comunitaria, una instalación que en provincias como Alicante puede convertirse en uno de los grandes atractivos de cualquier edificio durante los meses de calor.

La diferencia climática no es menor. Para un vecino moroso que vive en una zona más fresca, perder el acceso a la piscina puede ser una molestia relativa. Pero en Alicante, con temperaturas altas, humedad y semanas en las que el calor marca la rutina diaria, quedarse sin poder bajar a refrescarse puede convertirse en una medida especialmente disuasoria. La ley no lo plantea como un castigo arbitrario, sino como una herramienta para presionar al pago de deudas comunitarias sin afectar a la habitabilidad del inmueble.

Artículo 21

La clave está en el artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal, reformado por la Ley 10/2022, de 14 de junio. Esta modificación introdujo la posibilidad de que la junta de propietarios acuerde medidas disuasorias frente a la morosidad mientras el propietario permanezca en esa situación. Entre esas medidas se incluye la privación temporal del uso de servicios o instalaciones comunes que no sean esenciales. En esa categoría pueden entrar piscinas, pistas de pádel o tenis, gimnasios, zonas deportivas, áreas recreativas o determinados espacios comunitarios que no resultan imprescindibles para vivir en la vivienda.

Ahora bien, la comunidad no puede actuar de cualquier manera. La medida debe aprobarse en junta, dejarse reflejada correctamente en el acta y respetar los límites legales. La privación no puede ser abusiva ni desproporcionada, y en ningún caso puede afectar a elementos necesarios para la habitabilidad. Lo razonable es que la restricción dure solo mientras exista la deuda y se levante cuando el propietario regularice su situación. Además, el acuerdo debe adoptarse conforme a las mayorías previstas en la Ley de Propiedad Horizontal, y el propietario moroso no podrá votarsi no está al corriente de pago, aunque sí puede asistir a la junta y participar en la deliberación.

En la práctica, el gran problema está en cómo aplicar la medida. Una cosa es que la comunidad acuerde prohibir el uso de la piscina y otra que pueda controlar eficazmente que el vecino sancionado no entre. Algunas comunidades optan por llaves, tarjetas de acceso, pulseras, control por socorrista o personal habilitado, cambio de cerraduras o listados de usuarios autorizados. Otras pueden tener más dificultades si la piscina no cuenta con un sistema de acceso controlado. En caso de incumplimiento, la comunidad debería documentar la situación de forma proporcionada y evitar actuaciones que vulneren la intimidad o generen nuevos conflictos.

La limitación puede afectar también al entorno familiar o a quienes ocupen la vivienda, porque la finalidad de la medida es impedir el disfrute del servicio vinculado al inmueble mientras exista la deuda comunitaria. Esto significa que no solo el propietario moroso podría verse excluido del uso de la piscina, sino también su familia o, en determinados casos, los inquilinos que residan en la vivienda si el propietario no paga las cuotas de comunidad. Este punto suele generar conflictos, porque el arrendatario puede estar cumpliendo con su alquiler y aun así verse perjudicado por una deuda del dueño frente a la comunidad.

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La piscina no es la única vía de presión. La Ley de Propiedad Horizontal también permite reclamar judicialmente las deudas mediante el procedimiento monitorio, una herramienta pensada para agilizar el cobro de cuotas impagadas. La comunidad puede certificar la deuda, requerir el pago y acudir a los tribunales si el propietario no regulariza la situación. Además, la reforma permite establecer intereses superiores al interés legal o recargos, siempre que no sean abusivos, como medida para evitar que la morosidad se prolongue en el tiempo.