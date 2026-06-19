Pensión de jubilación: a qué edad te puedes retirar con 25 años cotizados y cuánto cobrarás al mes

La edad de jubilación en España ya no se entiende igual que hace unos años. Durante mucho tiempo, los 65 años funcionaron como la referencia general para dejar de trabajar y acceder a la pensión contributiva. Sin embargo, las reformas del sistema han ido retrasando progresivamente esa edad para buena parte de los trabajadores. Ahora, el momento exacto de retiro depende de dos factores principales: el año en el que se accede a la jubilación y el número total de años cotizados a la Seguridad Social.

Este cambio hace que muchas personas se pregunten cuándo podrán jubilarse realmente si no tienen una carrera laboral completa. La duda es especialmente frecuente entre quienes han cotizado 20, 25 o 30 años, porque sí pueden tener derecho a una pensión contributiva, pero no necesariamente a retirarse a los 65 años ni a cobrar el 100% de su base reguladora. En 2026, esta diferencia vuelve a ser importante, ya que la edad ordinaria sigue subiendo dentro del calendario previsto por la Ley General de la Seguridad Social.

25 años cotizados

Con 25 años cotizados, la edad de jubilación ordinaria en 2026 será de 66 años y 10 meses. La razón es que para poder retirarse a los 65 años en ese ejercicio se exige haber cotizado al menos 38 años y 3 meses. Quienes no lleguen a ese periodo deberán esperar a la edad ordinaria más alta prevista para ese año. Por tanto, una persona con 25 años cotizados no cumple el requisito para jubilarse a los 65 y tendrá que esperar hasta los 66 años y 10 meses si quiere acceder a la jubilación ordinaria en 2026.

A partir de 2027

La tabla volverá a cambiar en 2027, aunque será el último escalón del periodo transitorio. A partir de ese año, la edad ordinaria quedará fijada en 67 años para quienes no acrediten una carrera larga de cotización. Solo podrán jubilarse a los 65 años quienes hayan cotizado al menos 38 años y 6 meses. Esto significa que, si una persona mantiene 25 años cotizados y alcanza la edad de retiro en 2027 o más adelante, su edad ordinaria será de 67 años. El dato clave es sencillo: con 25 años cotizados se tiene derecho a pensión contributiva, pero no a la jubilación ordinaria a los 65 años.

Además, con 25 años cotizados tampoco se puede acceder a la jubilación anticipada ordinaria. La jubilación anticipada voluntaria exige, con carácter general, al menos 35 años cotizados, mientras que la jubilación anticipada involuntaria requiere un mínimo de 33 años y que el cese en el trabajo se produzca por causas concretas ajenas a la voluntad del trabajador. Por tanto, una persona con 25 años cotizados no podría adelantar su retiro por estas vías, aunque sí podría seguir trabajando más allá de su edad ordinaria. En ese caso, podría acogerse a la jubilación demorada y obtener incentivos por prolongar la vida laboral si cumple los requisitos.

Cuantía de la pensión

La otra gran pregunta es cuánto se cobra con 25 años cotizados. En 2026, el porcentaje aplicable sobre la base reguladora se calcula partiendo del 50% por los primeros 15 años de cotización. A partir de ahí, se suma un porcentaje adicional por cada mes cotizado. En el tramo vigente para 2026, se añade un 0,21% por cada uno de los primeros 49 meses adicionales y un 0,19% por los meses siguientes. Con 25 años cotizados, el resultado aproximado es el 73,78% de la base reguladora. Es decir, no se cobra el 100% de la pensión, sino algo menos de tres cuartas partes de la base que corresponda según las cotizaciones del trabajador.

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Cómo se calcula la pensión

También cambia la forma de calcular la base reguladora. En 2026 ha empado a aplicarse de forma gradual el sistema dual, por el que la Seguridad Social comparará el método tradicional con el nuevo cálculo y aplicará de oficio el resultado más favorable para el trabajador. El método tradicional toma las bases de cotización de los últimos 300 meses y las divide entre 350. La nueva fórmula, que se está implantando progresivamente, permite tener en cuenta un periodo más amplio y descartar parte de los peores meses de cotización. En 2026, el cálculo alternativo consiste en dividir entre 352,33 las 302 bases de mayor importe dentro de los 304 meses anteriores al hecho causante. Por eso, además de mirar los años cotizados, conviene revisar las bases de cotización y simular la pensión antes de tomar decisiones.