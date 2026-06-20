El BOE publica el adiós definitivo a una de las multas más polémicas en carretera: se acabaron las sanciones de 200 euros y ampliables hasta 500

Hace una semana, Continental celebró la reciente publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la modificación del Anexo VII del Reglamento General de Vehículos, una reforma que decreta, entre otros cambios destacables, una profundidad mínima de 1 milímetro en las ranuras principales de la banda de rodadura para los neumáticos de autobuses, remolques pesados y camiones.

Continente remarcó que "esta medida, que entró en vigor el pasado 30 de mayo, pone fin a una gran laguna legislativa que el sector de transporte y los fabricantes de neumáticos venían reclamando desde hace décadas".

Hasta entonces, la normativa española exigía un mínimo de 1,6 mm para vehículos ligeros, aunque no fijaba ninguna cifra para los vehículos pesados, limitándose a exigir que presentaran 'dibujo'. Era algo que generaba discrepancia entre los transportistas y los agentes de tráfico a la hora de interpretar si un neumático cumplía o no las condiciones de seguridad.

El último estudio realizado por Continental y la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) demuestra que el 83% de los encuestados considera que el aspecto del neumático más determinante para la seguridad es la profundidad del dibujo, y más del 57% estaría a favor de una profundidad mínima obligatoria, como ha ocurrido.

Por esta razón, Continental dio la bienvenida a esta nueva normativa que la considera "de vital importancia para el sector, tras muchos años de espera y reivindicaciones ante el Ministerio y la Dirección General de Tráfico (DGT)".

El principal propósito es que "España se alinea finalmente con los requisitos técnicos exigidos en los países europeos".

En el caso de incumplir con esta nueva normativa de 1 mm de profundidad se sanciona con una multa de 200 euros por cada neumático defectuoso. Aunque, en caso de condiciones climatológicas adversas y el vehículo (camión de más de 7.5000 kg o autobús) presenta tres o más neumáticos en mal estado, el conductor podría enfrentarse a una denuncia por conducción temeraria, lo que supone una multa de 500 euros y la retirada de 6 puntos del permiso de conducir.

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Por otro lado, la reforma del reglamento también introduce novedades de interés para el transporte. Una de ellas es que los vehículos de más de 3.5000 kg deberán equipar obligatoriamente neumáticos con certificación de invierno extrema.