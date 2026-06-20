¿Conductor o fabricante? La DGT prepara la reforma para fijar quién responde en los accidentes con vehículos autónomos

La Dirección General de Tráfico prepara una reforma legal para regular la responsabilidad en caso de siniestro con un vehículo autónomo implicado. El objetivo es aclarar si, ante un accidente o una infracción, la responsabilidad debe recaer en el conductor, en el propietario del vehículo o en el fabricante. La reforma afectará a la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y ya se encuentra en fase de consulta pública previa. El texto contempla la creación de un nuevo título específico sobre vehículos totalmente automatizados, que incluirá «un régimen de responsabilidad y sancionador».

El director general de Tráfico, Pere Navarro, advirtió esta semana, en un encuentro informativo en Madrid, de que la llegada de esta tecnología se está acelerando. «Viene más deprisa de lo que pensábamos todos», señaló. La DGT ha concedido hasta ahora 16 autorizaciones de dos años a compañías como Tesla o Google para realizar pruebas con vehículos autónomos con conductor. Estos ensayos permiten recorrer entre 400.000 y 500.000 kilómetros con el fin de registrar incidencias, analizar el comportamiento de los sistemas y aplicar mejoras.

España se ha situado como el país de la Unión Europea con más pruebas de vehículos autónomos, por delante incluso de Reino Unido. Además, empresas de «robotaxi» han mostrado su interés en convertir la Comunidad de Madrid en escaparate europeo del transporte de viajeros sin conductor. «Nos llama la atención la fuerza con la que está entrando», recalcó Navarro.

Las dudas

La futura regulación buscará responder a una de las principales incógnitas jurídicas que plantea esta tecnología: quién debe asumir la culpa en caso de accidente y quién paga la sanción si se comete una infracción. Según el documento sometido a consulta pública, «no existe en este caso alternativa alguna no regulatoria», ya que se trata de cuestiones de gran calado jurídico y no hay actualmente una norma europea común para toda la Unión.

La preocupación por esta materia no es nueva. Un estudio elaborado en 2018 por la Confederación Nacional de Autoescuelas y el Instituto Universitario de Investigación en Tráfico y Seguridad Vial de la Universidad de Valencia ya apuntaba que una de las principales dudas de los conductores era determinar la responsabilidad en caso de siniestro. También destacaba el temor a que el sistema pudiera ser «hackeado» y una tercera persona asumiera el control del vehículo.

Según esa investigación, el 18,9% de los conductores encuestados consideraba que la responsabilidad debía ser exclusivamente del conductor; el 33,9% la atribuía solo al fabricante; y el 47,2% entendía que debía repartirse entre ambos. Navarro defendió que la regulación debe hacerse con prudencia. «Prisas, las justas. Probablemente, los operadores tendrán prisa. En la Administración, prisa con el tema del vehículo autónomo no veo que sea una gran demanda social de todos los ciudadanos, con lo cual es más importante hacerlo bien que hacerlo rápido», subrayó.

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La reforma implicará también a los ministerios de Economía y de Justicia, que deberán realizar aportaciones sobre el régimen de responsabilidad en caso de siniestro. «No renunciamos a liderar este tema en Europa», afirmó Navarro, que prevé que el despliegue inicial del vehículo autónomo se produzca en el taxi y en una parte del sector del alquiler.