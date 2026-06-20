Confirmado: el Gobierno veta la ley para simplificar el acceso al paro de los autónomos
El Gobierno impide tramitar esta iniciativa que simplificaba el acceso al paro para los autónomos.
Álex Pareja
El Ejecutivo ha presentado un veto en el Congreso a una iniciativa legislativa de Junts que buscaba facilitar el acceso al paro para trabajadores autónomos cuando cierran su negocio. La propuesta intentaba que se reconociera el cese de actividad de facto sin necesidad de acreditar causas económicas, técnicas, productivas u organizativas, pero el Gobierno no ha permitido que llegue a debatir en la Cámara.
La proposición de ley buscaba simplificar los requisitos para que los autónomos accedan a la prestación por cese de actividad. Actualmente, para cobrar el paro como autónomo hay demostrar que el cierre fue involuntario y justificar pérdidas del 10% o más sobre los ingresos anuales, deudas judiciales que supongan al menos el 30% de los ingresos, o pérdida de licencia para desarrollar la actividad.
La propuesta de Junts quería eliminar esa obligación de acreditar motivos específicos. Desde 2019 todos los trabajadores autónomos cotizan por cese de actividad, lo que significa que teóricamente tienen derecho a esta protección, pero esta ley hubiese simplificado y facilitado el proceso, que no llega para todos.
La situación actual del paro para autónomos
Los requisitos actuales incluyen estar dado de alta en el RETA, haber cotizado un año seguido por cese de actividad, estar en situación legal de cese y disponible para reincorporarse al mercado laboral, no tener la edad de jubilación o no haber acreditado cotización para jubilarse, y estar al corriente con la Seguridad Social.
A pesar de existir este derecho desde hace 15 años, las asociaciones de autónomos señalan que la protección no llega a todo el mundo. En 2024 se registraron 23.860 solicitudes de prestación por cese de actividad y se denegaron 10.527, lo que significa que más del 40% no fueron aceptadas.
En 2025 la situación ha empeorado: la Seguridad Social rechaza el 60% de los ceses de actividad, de modo que seis de cada diez trabajadores por cuenta propia que intentan acogerse al paro ven su solicitud denegada aunque hayan cotizado cada mes.
Qué dice el veto del Gobierno
El Ejecutivo ha presentado un escrito de disconformidad con la tramitación de la ley de Junts, que la Mesa del Congreso, dominada por PSOE y Sumar, admitirá a trámite. Con este veto, la propuesta legislativa no se llegará ni a debatir, lo que significa que los autónomos mantendrán los requisitos actuales para acceder al paro cuando cierren su negocio.
- Se busca gestor para nuevo hotel de cuatro estrellas en la entrada norte de Alicante
- Récord de facturación y de beneficios para la compañía alicantina que guía los drones de Amazon
- He cotizado 20 años a la Seguridad Social: a qué edad me puedo jubilar y cuánto cobraré
- Labora destina 3,91 millones para contratar a 173 mujeres en ayuntamientos de la provincia de Alicante
- Alicante se prepara para unas Hogueras de crucero con seis escalas y más de 22.000 pasajeros en 10 días
- Hispanitas recicla 7.000 kilos de calzado para levantar el 'pequeño Gulliver' de Petrer
- El aeropuerto Alicante-Elche intratable: se instala en los dos millones de pasajeros al mes
- La Unión Europea cambia las normas: a partir del 1 de julio los paquetes de Shein, Temu o AliExpress pagarán 3 euros extra