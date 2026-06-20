Confirmado: el Gobierno veta la ley para simplificar el acceso al paro de los autónomos

El Ejecutivo ha presentado un veto en el Congreso a una iniciativa legislativa de Junts que buscaba facilitar el acceso al paro para trabajadores autónomos cuando cierran su negocio. La propuesta intentaba que se reconociera el cese de actividad de facto sin necesidad de acreditar causas económicas, técnicas, productivas u organizativas, pero el Gobierno no ha permitido que llegue a debatir en la Cámara.

La proposición de ley buscaba simplificar los requisitos para que los autónomos accedan a la prestación por cese de actividad. Actualmente, para cobrar el paro como autónomo hay demostrar que el cierre fue involuntario y justificar pérdidas del 10% o más sobre los ingresos anuales, deudas judiciales que supongan al menos el 30% de los ingresos, o pérdida de licencia para desarrollar la actividad.

La propuesta de Junts quería eliminar esa obligación de acreditar motivos específicos. Desde 2019 todos los trabajadores autónomos cotizan por cese de actividad, lo que significa que teóricamente tienen derecho a esta protección, pero esta ley hubiese simplificado y facilitado el proceso, que no llega para todos.

La situación actual del paro para autónomos

Los requisitos actuales incluyen estar dado de alta en el RETA, haber cotizado un año seguido por cese de actividad, estar en situación legal de cese y disponible para reincorporarse al mercado laboral, no tener la edad de jubilación o no haber acreditado cotización para jubilarse, y estar al corriente con la Seguridad Social.

A pesar de existir este derecho desde hace 15 años, las asociaciones de autónomos señalan que la protección no llega a todo el mundo. En 2024 se registraron 23.860 solicitudes de prestación por cese de actividad y se denegaron 10.527, lo que significa que más del 40% no fueron aceptadas.

En 2025 la situación ha empeorado: la Seguridad Social rechaza el 60% de los ceses de actividad, de modo que seis de cada diez trabajadores por cuenta propia que intentan acogerse al paro ven su solicitud denegada aunque hayan cotizado cada mes.

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Qué dice el veto del Gobierno

El Ejecutivo ha presentado un escrito de disconformidad con la tramitación de la ley de Junts, que la Mesa del Congreso, dominada por PSOE y Sumar, admitirá a trámite. Con este veto, la propuesta legislativa no se llegará ni a debatir, lo que significa que los autónomos mantendrán los requisitos actuales para acceder al paro cuando cierren su negocio.