Ya es oficial: Hacienda castiga a las personas que saquen o ingresen dinero del cajero de esta manera

Hacienda empieza a castigar a las personas que saquen o ingresen dinero efectivo del cajero automático de forma repetida y sin justificación clara. Esta medida se aplica a personas que realizan movimientos de efectivo que no están relacionados con sus ingresos habituales ni con su actividad económica habitual.

¿Cuál es el motivo? Hacienda considera que estos movimientos pueden ser una señal de que se está tratando de ocultar dinero o de eludir el control de los ingresos. Por tanto, se está vigilando a las personas que realizan operaciones de efectivo repetitivas y que no están relacionadas con su actividad económica habitual.

Qué consecuencias puede haber

Si Hacienda detecta que una persona realiza movimientos de efectivo repetidos sin justificación clara, puede abrir una investigación, imponer multas o exigir la justificación de los movimientos. Esto puede traducirse en la apertura de un expediente de investigación, la imposición de sanciones económicas o la exigencia de explicar el origen de los fondos.

En casos más graves, puede derivar en procedimientos por declaración falsa de ingresos. Para evitar problemas, es fundamental no realizar movimientos de efectivo repetidos y sin justificación clara. Los usuarios deben evitar ingresos o retiros de efectivo que se hacen de forma sistemática.

Las cifras que alertan

Quienes necesitan mover dinero de forma regular deben hacerlo a través de canales formales y declarando correctamente sus ingresos. Hacienda está vigilando especialmente los movimientos que superan ciertos límites. Los ingresos de efectivo que superan 1.000 euros en una sola operación ya generan alerta automática.

Los movimientos repetidos de 500 euros o más que se hacen varias veces por semana también son objeto de vigilancia. El límite de 10.000 euros es el punto donde Hacienda comienza a exigir justificación del origen de los fondos de forma sistemática.

Si Hacienda te contacta porque ha detectado movimientos de efectivo repetidos, es importante que tengas documentación que justifique el origen de los fondos. Esto puede incluir facturas, contratos, recibos de venta o cualquier documento que acredite el origen de los ingresos.