Niño Becerra, economista, sobre el futuro del sistema de pensiones: "Baja población, sueldos comunes bajos, menor gasto público y un papel del Estado mucho más pequeño"

Frente al futuro del sistema de las pensiones en España, cada vez surgen más dudas sobre su sostenibilidad en los próximos años, una situación complicada por el descenso de la natalidad y una mayor proporción de personas mayores en comparación con los jóvenes.

Aun así, el experto en economía Santiago Niño Becerra tiene una opinión diferente en lo que se refiere al sistema de pensiones. Para él, el problema no recae en la falta de nacimientos, sino en el cambio del modelo económico, impulsado por la tecnología.

Pensiones altas y sueldos cada vez más bajos

En este sentido, los datos publicados en la Encuesta de Estructura Salarial 2023 nos muestran una tendencia no demasiado favorable. Según el estudio, el salario más común sería de 14.586 euros brutos anuales, una cifra que se ve reducida aún más por las retenciones salariales.

De este modo, los sueldos no crecerían, sino que estarían más cerca del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El resultado de ello sería una recaudación menor por cada nuevo empleo.

Esto se traduce en un problema fundamental para el sistema de pensiones: mientras los nuevos jubilados acceden a pensiones altas por haber cotizado más en el pasado, los jóvenes estarían aportando cuotas muy bajas por sus salarios tan reducidos.

Además de ello, el gasto mensual en pensiones contributivas ya supera los 12.700 millones de euros, una cantidad equivalente a más del 12% del Producto Interior Bruto (PIB) de España.

El avance tecnológico y sus efectos sobre el sistema de pensiones

Niño Becerra asegura que el avance tecnológico podría reducir las cotizaciones y, con ello, los ingresos de la Seguridad Social. "Dentro de nada se admitirá públicamente que ya no es necesaria tanta población como la que ahora tenemos en España y en Europa", señala el economista.

En vista de la situación actual, cada vez más expertos como Niño Becerra defienden la idea una posible Renta Básica Universal, un ingreso mínimo garantizado para todos los ciudadanos. Precisamente, estos ingresos se financiarían a través de los impuestos aplicados a la alta productividad de la tecnología.

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Con todo ello, el economista señala una situación futura muy distinta a la que hemos vivido hasta el momento: "baja población, sueldos comunes bajos, menor gasto público y un papel del Estado mucho más pequeño".