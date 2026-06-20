Es oficial: el SEPE deniega el subsidio para mayores de 52 años a quienes no cumplan este requisito de cotización a la Seguridad Social

Miles de desempleados pueden quedarse sin uno de los subsidios más importantes del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el destinado a los mayores de 52 años que ya han agotado otras prestaciones. El organismo puede denegar esta ayuda si el solicitante no acredita la cotización suficiente para acceder a una futura pensión de jubilación de la Seguridad Social. Aun así, los afectados tienen derecho a reclamar la decisión si consideran que cumplen los requisitos exigidos.

El subsidio para mayores de 52 años es una de las prestaciones más importantes que tiene el SEPE, porque a diferencia de otras ayudas de duración limitada, este ingreso puede mantenerse hasta que el beneficiario alcance la edad de jubilación ordinaria, siempre que continúe reuniendo los requisitos exigidos.

Varias personas en la entrada de una oficina del SEPE. / Marta Fernández - Europa Press

El programa tiene una gran ventaja, y es que mientras se percibe, el SEPE sigue cotizando por el beneficiario para su futura pensión de jubilación. En 2026, la ayuda asciende a 480 euros mensuales, equivalentes al 80% del IPREM, y la administración cotiza por una base del 125% de la base mínima vigente, contribuyendo así a mejorar los derechos futuros del trabajador.

Una ayuda del SEPE destinada a quienes ya tienen una amplia vida laboral

El subsidio está dirigido a personas desempleadas de 52 años o más que hayan agotado la prestación contributiva o se encuentren en determinadas situaciones que les permitan acceder a esta ayuda y que permanezcan inscritas como demandantes de empleo.

Otro requisito imprescindible es no superar el límite de rentas fijado para 2026, situado en 915,75 euros mensuales de ingresos propios. En este caso, el SEPE únicamente tiene en cuenta las rentas individuales del solicitante y no las del resto de miembros de la unidad familiar. Sin embargo, lo que genera más dudas entre los interesados en pedir el subsidio es lo relacionado con las cotizaciones exigidas para acceder a esta prestación.

Los requisitos de cotización que pueden hacer que pierdas el subsidio del SEPE

Para obtener el subsidio no basta con haber trabajado algunos años. El solicitante debe acreditar simultáneamente varios periodos mínimos de cotización. Los principales requisitos son:

Haber cotizado al menos 15 años a la Seguridad Social a lo largo de su vida laboral.

a la Seguridad Social a lo largo de su vida laboral. De esos 15 años, un mínimo de 2 debe encontrarse dentro de los 15 años anteriores a la solicitud o al momento que corresponda según la normativa aplicable.

a la solicitud o al momento que corresponda según la normativa aplicable. Haber acumulado 6 años cotizados por desempleo en el Régimen General o en otros regímenes que contemplen esta contingencia.

Este último punto es especialmente relevante para muchos autónomos. Aunque los años como trabajador por cuenta propia pueden servir para alcanzar los 15 años de cotización necesarios para la futura jubilación, no computan para cumplir el requisito específico de los seis años cotizados por desempleo, ya que el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) no cotiza por esta contingencia en los mismos términos que el Régimen General.

Además, el SEPE limita el cobro del subsidio a los parados que hayan agotado la prestación contributiva desde el 1 de noviembre de 2024 y a quienes justifiquen su situación de paro comenzó en esa fecha y hayan cotizado al menos 90 días.

El subsidio puede mantenerse hasta la jubilación

Una vez concedido, el beneficiario puede seguir percibiéndolo hasta alcanzar la edad ordinaria de jubilación siempre que continúe cumpliendo las condiciones establecidas y permanezca inscrito como demandante de empleo. Sin embargo, existe una obligación administrativa importante, presentar cada año la Declaración Anual de Rentas (DAR). Este trámite permite al SEPE comprobar que el beneficiario sigue respetando el límite de ingresos exigido. La falta de presentación puede dar lugar a la suspensión del pago de la ayuda.

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Uno de los grandes atractivos del subsidio para mayores de 52 años es que no solo proporciona un ingreso mensual, sino que también mantiene las cotizaciones a la Seguridad Social durante todo el tiempo que se percibe. Gracias a ello, muchas personas que atraviesan una etapa prolongada de desempleo pueden seguir generando derechos para su futura pensión contributiva de jubilación mientras reciben esta ayuda económica, siempre que respeten las condiciones de acceso y mantenimiento fijadas por la normativa vigente.