Ya se puede pedir el Bono Cultural Joven 2026, que cambia las reglas: los 400 euros también servirán para instrumentos, material artístico y cursos
La nueva edición arranca con cerca de 10.000 solicitudes y permite elegir entre usar toda la ayuda para crear cultura o repartirla entre ocio cultural, productos físicos y consumo digital
El Bono Cultural Joven 2026 ya está en marcha y llega con una novedad importante: los jóvenes nacidos en 2008 -que hayan cumplido ya los 18 años o vayan hacerlo a lo largo de 2026- podrán usar los 400 euros no solo para consumir cultura, sino también para crear. Por primera vez, la ayuda podrá destinarse a instrumentos musicales, material artístico y cursos o talleres culturales, además de las categorías habituales. El bono se puede solicitar hasta el 31 de octubre.
Cerca de 10.000 solicitudes en el arranque
El Ministerio de Cultura ha lanzado este lunes la quinta edición del Bono Cultural Joven, que ya acumula cerca de 10.000 solicitudes, según ha avanzado el ministro Ernest Urtasun durante la presentación celebrada en el Teatro Valle-Inclán de Madrid.
Urtasun ha defendido que el objetivo del bono es democratizar el acceso a la cultura y evitar que la formación cultural de los jóvenes dependa de su renta o del lugar en el que viven. “No queremos que la construcción de ciudadanos libres dependa del código postal o de la renta”, ha señalado.
La gran novedad: no solo consumir cultura, también hacerla
Hasta ahora, el Bono Cultural Joven estaba pensado sobre todo para acceder a productos y actividades culturales. La edición de 2026 amplía ese enfoque y abre la puerta a una participación más activa.
La idea, según Cultura, es que la ayuda no sirva únicamente para ir al cine, comprar libros o acceder a contenidos digitales, sino también para aprender música, formarse en disciplinas artísticas o adquirir herramientas para crear.
“Ampliamos el horizonte del Bono Cultural Joven porque queremos que no solo sirva para acceder a la cultura, sino también para hacer cultura”, ha afirmado Urtasun.
Dos formas de gastar los 400 euros
Los jóvenes podrán elegir entre dos modalidades. La primera permite destinar los 400 euros completos a una sola categoría relacionada con la creación cultural. Ahí entran los cursos y talleres de contenido cultural, tanto presenciales como en línea, los instrumentos musicales y los medios de creación o material artístico.
La segunda modalidad permite repartir la ayuda entre varias categorías. En este caso, se podrán usar hasta 200 euros en artes en vivo, audiovisuales, patrimonio cultural, medios de creación artística y material artístico; hasta 100 euros en productos culturales en soporte físico; y hasta 100 euros en consumo digital o en línea.
Qué cambia para los jóvenes
El cambio más relevante es que el bono deja de mirar solo al joven como espectador o consumidor cultural. A partir de esta edición, también lo reconoce como alguien que puede querer tocar un instrumento, pintar, escribir, formarse o desarrollar una actividad creativa.
En la práctica, eso amplía mucho las posibilidades de uso de la ayuda. Un joven podrá invertir el bono en una experiencia cultural, pero también en una herramienta que le permita empezar o continuar una afición artística.
Apoyo a jóvenes más vulnerables
Cultura también ha anunciado una colaboración con la Plataforma del Tercer Sector para reforzar la difusión de la convocatoria entre jóvenes en situación de mayor vulnerabilidad.
El objetivo es que estos perfiles no solo conozcan la ayuda, sino que también reciban apoyo para realizar el trámite de solicitud. La medida busca evitar que las barreras administrativas dejen fuera precisamente a quienes más pueden necesitar este tipo de impulso económico para acceder a la cultura.
Suscríbete para seguir leyendo
- He cotizado 20 años a la Seguridad Social: a qué edad me puedo jubilar y cuánto cobraré
- Labora destina 3,91 millones para contratar a 173 mujeres en ayuntamientos de la provincia de Alicante
- Alicante se prepara para unas Hogueras de crucero con seis escalas y más de 22.000 pasajeros en 10 días
- Hispanitas recicla 7.000 kilos de calzado para levantar el 'pequeño Gulliver' de Petrer
- Las importaciones de calzado se disparan por el aumento de la fabricación de las empresas de la provincia en Asia
- La Unión Europea cambia las normas: a partir del 1 de julio los paquetes de Shein, Temu o AliExpress pagarán 3 euros extra
- Miguel Benito, abogado laborista: 'Si has estado en un contrato fijo discontinuo, tienes derecho a cotizar un día y medio por cada día trabajado
- El Consell tramita el complejo de ocio del Intercity en Alicante como proyecto de interés autonómico