Bitcoin se juega 10.000 millones de dólares este viernes: por qué una fecha técnica puede mover el precio de golpe

Bitcoin afronta este viernes una de esas fechas que pueden pasar desapercibidas para el pequeño inversor, pero que los grandes operadores tienen marcada en rojo. Vencen opciones por unos 10.000 millones de dólares en Deribit, el mayor mercado de opciones cripto, y ese movimiento puede añadir presión a una criptomoneda que ya viene tocada por las ventas, la salida de dinero de fondos y el miedo a tipos de interés más altos.

Qué vence exactamente

Lo que vence no son bitcoins como tal, sino opciones sobre Bitcoin. Una opción es un contrato financiero que permite apostar por el precio futuro de un activo. Simplificando mucho, hay dos grandes tipos: las calls, que ganan valor si el precio sube, y las puts, que protegen o ganan si el precio baja.

En este caso, el vencimiento ronda los 10.000 millones de dólares de valor nocional. Es decir, una cantidad enorme de contratos ligados al precio de Bitcoin dejará de estar activa este viernes.

Por qué puede mover el mercado

El detalle importante es que buena parte del mercado estaba colocado esperando precios más altos. Muchos inversores tenían posiciones alcistas, pero Bitcoin ha caído. Eso deja a muchos contratos fuera de juego y puede forzar a los operadores a recolocar sus posiciones.

Una viñeta que resume la situación del mercado cripto. / INFORMACIÓN

Dicho en lenguaje llano: si mucha gente apostó a que Bitcoin subiría y el precio se mueve en sentido contrario, el cierre de esas apuestas puede provocar movimientos bruscos. No significa necesariamente que el precio vaya a desplomarse, pero sí que puede haber más volatilidad.

Bitcoin llega debilitado

El contexto no ayuda. Bitcoin cayó esta semana hasta los 59.023 dólares, su nivel más bajo desde octubre de 2024, antes de rebotar hacia la zona de los 61.650 dólares. Aun así, sigue lejos de sus máximos y acumula una caída de más del 50% desde su récord.

Además, se encuentra por debajo de su media móvil de 200 semanas, una referencia técnica que muchos operadores miran para detectar si un activo está entrando en una fase bajista prolongada.

Qué significa eso de que las opciones están “fuera del dinero”

Una parte relevante de las opciones alcistas ha quedado fuera del dinero. La expresión suena técnica, pero la idea es sencilla: son apuestas que solo tendrían valor si Bitcoin estuviera por encima de determinados precios. Como no lo está, esos contratos pierden atractivo.

En cambio, las opciones bajistas se concentran en zonas como los 60.000-65.000 dólares y los 70.000-75.000 dólares, lo que indica que algunos operadores están mejor posicionados para un escenario de caídas o de protección ante nuevas bajadas.

No todo depende del vencimiento

Los expertos citados por Bloomberg matizan que una expiración de opciones no marca por sí sola la dirección del mercado. Lo que hace es limpiar posiciones. Puede provocar un movimiento exagerado en un sentido y, después, una corrección cuando los grandes operadores deshacen sus coberturas.

La clave está en la liquidez. Si hay menos dinero moviéndose en el mercado por el cierre de trimestre y el verano, cualquier flujo importante puede pesar más. En un mercado con poca profundidad, una orden grande o una cobertura mal ajustada puede mover el precio más de lo habitual.

El problema de fondo: sale dinero de Bitcoin

Más allá de las opciones, hay otro dato que preocupa: los fondos cotizados de Bitcoin en Estados Unidos han registrado cerca de 3.000 millones de dólares de salidas netas en junio. Eso significa que parte del dinero institucional que antes empujaba el precio al alza se está retirando.

También pesa la situación de Strategy Inc., el mayor tenedor corporativo de Bitcoin, bajo presión por las dudas de los inversores sobre su capacidad para cumplir sus obligaciones financieras.

Los tipos de interés tampoco ayudan

Bitcoin suele sufrir cuando el mercado espera tipos de interés más altos o una liquidez más estrecha. La razón es sencilla: cuando los bonos ofrecen más rentabilidad y el dinero se vuelve más caro, los inversores tienden a reducir exposición a activos más volátiles y sin rendimiento propio, como las criptomonedas.

Por eso los comentarios duros de la Reserva Federal y los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro añaden presión. En un entorno de menor liquidez, Bitcoin suele tenerlo más difícil.

Qué debe entender un pequeño inversor

La idea principal es que este viernes puede haber movimientos fuertes, pero no necesariamente porque haya cambiado el valor real de Bitcoin de un día para otro. Puede ser una cuestión de posicionamiento, vencimientos y coberturas.

Para quien no siga el mercado a diario, el mensaje es claro: un vencimiento de opciones tan grande puede aumentar la volatilidad, pero la tendencia de fondo dependerá de lo que ocurra después, especialmente en la primera semana completa de julio, cuando el mercado haya digerido el cierre trimestral y se haya reducido parte del apalancamiento.

Por eso el viernes es una fecha clave. No porque vaya a decidir por sí solo el futuro de Bitcoin, sino porque puede revelar quién estaba demasiado expuesto, quién necesita cubrirse y cuánto nerviosismo real queda en el mercado cripto.