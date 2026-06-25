La advertencia del abogado Alberto Sánchez sobre el desistimiento del alquiler: "Da igual lo que ponga en el contrato"

El contrato de alquiler no siempre dice la última palabra. Según explica el abogado Alberto Sánchez, la ley de arrendamientos urbanos permite al inquilino abandonar la vivienda incluso aunque haya firmado un contrato de varios años.

“Ponga lo que ponga en tu contrato de alquiler, el inquilino puede irse de la vivienda a partir del sexto mes”, señala el experto, que recuerda que esta posibilidad está por encima de cualquier cláusula contractual.

A partir del sexto mes y con aviso previo

El primer requisito es claro: deben haber pasado al menos seis meses desde el inicio del contrato de alquiler de vivienda. El segundo requisito es igualmente importante: el inquilino debe avisar al propietario con al menos 30 días de antelación antes de abandonar la vivienda.

Cumplidas estas dos condiciones, el inquilino puede desistir del contrato dentro del marco legal, aunque haya firmado por uno, dos o más años.

Un abogado aclara cuándo un inquilino puede irse del alquiler aunque el contrato diga lo contrario / INFORMACIÓN

¿Puede haber penalización?

El abogado explica que el contrato puede incluir una indemnización si el inquilino se marcha antes de finalizar el acuerdo.

En estos casos, la ley establece que la compensación puede ser como máximo de una mensualidad por cada año de contrato que quede por cumplir, aplicándose la parte proporcional si el tiempo restante es inferior a un año.

Sin embargo, advierte de un punto clave: si el contrato fija una penalización superior a la permitida por la ley, esa cláusula no sería válida. Y si no se establece ninguna indemnización, el inquilino puede marcharse sin pagar compensación.

Cómo debe comunicarse el desistimiento

Aunque la comunicación puede hacerse por diferentes vías, como correo electrónico o incluso WhatsApp, el abogado recomienda hacerlo siempre de forma fehaciente.Lo más seguro, explica, es enviar un burofax con acuse de recibo y certificado de contenido, para evitar posibles conflictos con el propietario.

Este trámite sirve como prueba legal de la comunicación del desistimiento del contrato.

Javier Vendrell Camacho

Solo para alquiler de vivienda habitual

Por último, el experto aclara un matiz importante: esta normativa se aplica exclusivamente a contratos de alquiler de vivienda habitual. No afecta a alquileres temporales ni a contratos de habitaciones, que tienen un régimen diferente.

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En cualquier caso, el abogado recuerda que se trata de una figura regulada por ley y que su aplicación es automática en los contratos de alquiler de vivienda habitual, siempre que se cumplan los plazos y condiciones establecidos. Por ello, insiste en la importancia de revisar bien el contrato y conocer los derechos del inquilino antes de firmar o abandonar la vivienda.