La pensión máxima tiene truco: cuánto puedes cobrar aunque cotices por la base más alta

Cotizar más suele ser una de las recomendaciones habituales cuando se habla de jubilación. En teoría, cuanto mayor es la base de cotización y más años se han trabajado, más alta será la pensión futura. Sin embargo, el sistema tiene límites que hacen que esa relación no siempre sea proporcional.

La duda es especialmente relevante en 2026. La base máxima de cotización en el Régimen General se sitúa en 5.101,20 euros mensuales, mientras que la pensión máxima queda en 3.359,60 euros. Es decir, un trabajador puede cotizar por una cantidad muy superior a la que después podrá cobrar como pensión.

Principio de contributividad

Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social explica que el sistema se basa en el principio de contributividad: quien más cotiza debería cobrar más. Pero ese principio tiene un techo.

Ese límite aparece cuando un trabajador ha cotizado durante muchos años por bases muy altas. Aunque su base reguladora teórica pueda rondar los 5.000 euros, nunca cobrará esa cantidad si supera la pensión máxima legal. En 2026, el tope se sitúa en 3.359,60 euros al mes, por lo que parte de lo cotizado no se traduce directamente en prestación.

Las bases de cotización determinan lo que deben abonar trabajadores y empresas a la Seguridad Social. / GETTY

Aun así, Muñoz señala que cotizar por bases altas sí puede compensar en muchos casos. Ocurre, sobre todo, cuando la vida laboral ha sido irregular, con periodos de salarios bajos, contratos a tiempo parcial, lagunas de cotización o años cobrando subsidios. En esos supuestos, cotizar al máximo cuando se puede ayuda a elevar la media y mejorar la pensión final.

El funcionario compara dos perfiles para explicar la diferencia. Un trabajador que ha cotizado 40 años casi siempre por la base máxima y se jubila anticipadamente puede acabar cobrando bastante menos de lo esperado por los coeficientes reductores y por el límite de la pensión máxima. En cambio, una persona con solo 15 años cotizados y una base baja puede ver aumentada su pensión gracias a los complementos a mínimos si cumple los requisitos.

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Así las cosas, cotizar más sigue siendo positivo porque permite acceder a una pensión más alta en términos absolutos. Sin embargo, también advierte de que el sistema no devuelve de forma proporcional todo lo aportado por quienes cotizan al máximo. Por eso, la respuesta depende de cada caso: puede compensar, especialmente si ayuda a corregir años de baja cotización, pero no garantiza cobrar una pensión equivalente a la base máxima.