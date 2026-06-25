Si tienes criptomonedas en una plataforma no autorizada, te quedan seis días para actuar antes del cierre ordenado: esto debes hacer

La cuenta atrás de MiCA, la gran regulación europea sobre criptoactivos, entra en una fase clave. La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) ha pedido a los proveedores de servicios cripto que no estén autorizados que cierren su actividad en la Unión Europea de forma ordenada y que garanticen la protección de los clientes durante el proceso.

Qué está pasando

El periodo transitorio de MiCA termina el próximo miércoles, 1 de julio de 2026. A partir de esa fecha, las plataformas y proveedores de servicios de criptoactivos que quieran operar con clientes de la UE deben contar con la autorización correspondiente como CASP, siglas en inglés de proveedor de servicios de criptoactivos.

El problema es que algunas entidades ya habrán conseguido esa autorización, pero otras, incluso proveedores relevantes que hasta ahora operaban bajo marcos nacionales, pueden llegar a la fecha límite sin licencia.

Ante ese escenario, ESMA ha sido clara: las plataformas no autorizadas deben empezar a reducir y cesar sus servicios en la UE sin demora, evitando una salida caótica que perjudique a los usuarios.

Qué deben hacer las plataformas no autorizadas

ESMA espera que los proveedores cripto sin autorización dejen de aceptar nuevos clientes de la UE de forma inmediata. También deben cesar la publicidad, la captación de usuarios y la apertura de nuevas cuentas o relaciones comerciales.

Además, solo podrán mantener los servicios estrictamente necesarios para que los clientes puedan vender, transferir o reasignar sus criptoactivos, o cerrar posiciones abiertas. La custodia de activos solo debería continuar durante el tiempo imprescindible para completar una salida ordenada.

Una persona mira en su móvil su cartera de criptomonedas. / INFORMACIÓN

Dicho de forma sencilla: si una plataforma no tiene autorización MiCA, no debería seguir funcionando como hasta ahora. Su papel debe limitarse a permitir que los usuarios salgan de forma segura.

Qué deben comunicar a los clientes

Las plataformas afectadas deben informar a sus usuarios de forma clara, rápida y reiterada. No basta con un aviso genérico. Los clientes deben saber qué va a pasar con sus activos, qué plazos tienen y qué opciones reales existen para retirar, vender o transferir sus criptomonedas.

ESMA insiste en que las comunicaciones deben explicar el calendario previsto para cerrar posiciones residuales y las medidas adoptadas para proteger los fondos de los clientes.

Qué significa para los usuarios

La advertencia práctica es muy importante: los clientes de proveedores cripto no autorizados no se benefician de las salvaguardas de MiCA, incluida la protección específica sobre sus activos.

Por eso, ESMA recomienda a quienes usen servicios cripto en la Unión Europea que comprueben si su proveedor está autorizado en el registro de ESMA. Si no lo está, conviene actuar cuanto antes.

Las opciones pueden ser trasladar los criptoactivos a un proveedor autorizado bajo MiCA, venderlos, cerrar posiciones o moverlos a una cartera de autocustodia, siempre que el usuario sepa gestionarla correctamente.

La lista oficial de ESMA se revisa semanalmente y, en la versión más reciente publicada figura como última actualización el 19 de junio de 2026. No obstante, ESMA advierte de que los datos pueden no reflejar de inmediato altas comunicadas por supervisores nacionales.

Solamente los proveedores autorizados por ESMA podrán operar en la UE. / INFORMACIÓN

La lista clave de proveedores españoles autorizados por la CNMV que aparecen en el registro ESMA es esta:

BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Servicios: custodia, ejecución de órdenes y transferencias. Bit2Me / Bitcoinforme S.L. Servicios: custodia, intercambio cripto-euros, intercambio cripto-cripto, ejecución de órdenes, colocación, recepción y transmisión de órdenes y transferencias. CaixaBank / CaixaBank S.A. Servicios: custodia, ejecución de órdenes, recepción y transmisión de órdenes y transferencias. Cecabank / Cecabank S.A. Servicios: custodia, recepción y transmisión de órdenes y transferencias. Kutxabank / Kutxabank S.A. Servicios: custodia, recepción y transmisión de órdenes y transferencias. Openbank / Open Bank S.A. Servicios: custodia y ejecución de órdenes. Renta 4 / Renta 4 Banco S.A. Servicios: custodia, recepción y transmisión de órdenes y transferencias.

A escala europea, la lista consolidada recoge 231 proveedores autorizados, en 30 mercados UE/EEE y bajo 24 supervisores nacionales, con datos sincronizados el 24 de junio de 2026. Alemania concentra 57 licencias, Países Bajos 26, Francia 21, Malta 15, Chipre 13, Irlanda 12 y España 7.

Algunos nombres conocidos que aparecen como autorizados en la UE son Coinbase Luxembourg S.A., OKX Europe Limited, Bybit EU GmbH, Gate Technology Limited, KuCoin EU Exchange GmbH, Bitpanda GmbH y Revolut Digital Assets (Europe) Ltd. En cambio, en ese mismo rastreador aparecen como no localizados con licencia CASP en el registro ESMA nombres como Binance, Bitget, MEXC o HTX, si bien “no localizado” no equivale automáticamente a ilegalidad en todos los contextos.

Métodos de pago: Revolut, Bizum, criptomonedas... / Europa Press

Qué hacer si tu plataforma no aparece autorizada

Lo primero es revisar el registro oficial y comprobar el nombre legal exacto del proveedor, no solo la marca comercial. Después, conviene entrar en la cuenta y revisar si la plataforma ha publicado avisos sobre el fin del servicio, plazos de retirada o migración a otra entidad.

Si hay dudas o dificultades para retirar los fondos, ESMA recomienda contactar primero con el propio proveedor. También es aconsejable conservar capturas, correos, justificantes de operaciones y cualquier comunicación recibida.

Cuidado con las plataformas de fuera de la UE

ESMA recuerda además que los proveedores establecidos fuera de la Unión Europea no pueden prestar servicios MiCA ni captar clientes europeos si no están autorizados. Solo existe una excepción muy restrictiva: que el servicio se preste por iniciativa exclusiva del cliente, lo que se conoce como solicitación inversa.

El supervisor también advierte de que los proveedores autorizados no pueden delegar servicios esenciales, como la custodia, en entidades que no estén autorizadas como CASP.

MiCA lo cambia todo

MiCA cambia las reglas del mercado cripto en Europa. Su objetivo es que las empresas que prestan servicios sobre criptoactivos cumplan requisitos comunes de autorización, conducta, protección del cliente, prevención de blanqueo y control de riesgos.

Una billetera electrónica "fría" de criptomonedas es buena opción para conservar tus criptoactivos. / INFORMACIÓN

Para los usuarios, la diferencia es práctica: operar con una entidad autorizada no elimina los riesgos de las criptomonedas, pero sí ofrece un marco regulado y mayores garantías frente a proveedores que no cumplen las exigencias europeas.

El mensaje de ESMA es directo: si una plataforma cripto no está autorizada bajo MiCA, debe dejar de operar en la UE de forma ordenada. Y si un usuario tiene fondos en una de esas plataformas, debe comprobar la situación y tomar decisiones antes de que el cierre limite sus opciones.

En resumen: verificar la autorización, leer los avisos de la plataforma y preparar la salida de los activos. No se trata de entrar en pánico, sino de no dejarlo para el último día.