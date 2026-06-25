El abogado laboralista Ignacio de la Calzada lo tiene claro: "Tu empresa no te puede imponer las vacaciones"

Las vacacionesson uno de los derechos más sensibles para los trabajadores, y también una de las cuestiones que más conflictosgeneran con las empresas. El abogado laboralista Ignacio de la Calzada ha explicado de forma clara qué ocurre cuando una empresa intenta imponer días de descanso de forma unilateral y sin aviso previo.

“Tu empresa no te puede imponer las vacaciones de un día para otro”, señala el experto, que recuerda que esta práctica no está permitida por la normativa laboral.

El aviso mínimo de dos meses

Según el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, las vacaciones deben conocerse con una antelación mínima de dos meses. Esto implica que el trabajador debe solicitar sus días con ese margen, pero también que la empresa debe comunicar si los aprueba o no dentro de ese plazo.

En la práctica, esto impide que una empresa pueda decidir de forma repentina que un empleado se vaya de vacaciones al día siguiente o con muy poco margen.

El aviso que muchos trabajadores no conocen sobre las vacaciones en el trabajo / INFORMACIÓN

La empresa tampoco puede imponerlas sin acuerdo

El abogado insiste en que el sistema funciona en ambos sentidos: el trabajador no puede pedir vacaciones sin respetar los plazos, pero la empresa tampoco puede fijarlas de manera unilateral sin acuerdo ni aviso.

Además, tampoco puede cancelar unas vacaciones ya aprobadas por escrito.

Por ello, los expertos recomiendan siempre dejar constancia documental de la solicitud y la aprobación para evitar conflictos posteriores.

La importancia de que todo quede por escrito

De la Calzada advierte de un problema habitual: muchas decisiones se comunican de forma verbal. Esto puede generar situaciones en las que el trabajador reserva viajes o compromisos y posteriormente la empresa cambia de criterio.

Por ello, insiste en la importancia de que cualquier aprobación de vacaciones quede siempre por escrito, para evitar disputas.

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El reparto de vacaciones, según el convenio

El abogado también desmiente una creencia muy extendida: no existe una regla general que reparta automáticamente 15 días para la empresa y 15 para el trabajador. El reparto de las vacaciones depende del convenio colectivo o, en su defecto, del acuerdo entre las partes.

El experto recuerda que las vacaciones son un derecho regulado y que cualquier modificación o imposición debe respetar los plazos y acuerdos establecidos por la ley o el convenio colectivo.