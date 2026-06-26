Binance cae del burro y avisa a sus usuarios de que no tendrá licencia MiCA el 1 de julio: qué pasa ahora con tus criptos en esa plataforma

Binance se queda sin licencia europea a tiempo y eso afecta directamente a sus usuarios en España. La mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo ha empezado a comunicar a clientes de la Unión Europea que no podrá ofrecer algunos servicios porque no contará con una autorización bajo el reglamento MiCA antes del 1 de julio.

La compañía retiró esta semana su solicitud ante el supervisor de Grecia y anuncio que iniciará el proceso en otro país de la UE. Según publican medios como Financial Times y Cinco Días, Binance buscaría ahora autorización en otra jurisdicción, con Francia como posible vía, aunque sin margen para obtenerla antes de la fecha límite.

Qué ha pasado con Binance

Binance había solicitado en Grecia una licencia como proveedor de servicios de criptoactivos bajo el reglamento europeo MiCA, la nueva norma que ordena el mercado cripto en la Unión Europea. Sin embargo, la plataforma ha retirado esa solicitud ante la falta de una decisión formal antes del final del periodo transitorio.

Binance se queda sin licencia para operar en Europa. / DADO RUVIC

La empresa sostiene que no abandona Europa y que mantiene su intención de obtener una licencia en los próximos meses. En declaraciones recogidas por Europa Press y otros medios, Binance asegura que ha colaborado “de buena fe” con el regulador griego y que su prioridad ahora es dar claridad a los usuarios y seguir operando a largo plazo de forma conforme a la normativa.

Qué es MiCA

MiCA es el reglamento europeo de mercados de criptoactivos. En la práctica, obliga a las plataformas que quieren prestar servicios cripto en la UE a contar con una autorización concedida por un Estado miembro.

La clave es el llamado “pasaporte europeo”: si una empresa obtiene licencia en un país de la UE, puede operar en el resto. Pero si no la consigue antes del final del periodo transitorio, debe dejar de captar clientes y limitar su actividad.

La ESMA, el supervisor europeo de los mercados financieros, ha sido clara: las plataformas cripto no autorizadas deben preparar un cierre ordenado de sus operaciones en la UE tras el final del periodo transitorio, fijado para el 1 de julio de 2026. Eso incluye dejar de aceptar nuevos clientes, cesar la publicidad y limitarse a actuaciones necesarias para vender, transferir activos o cerrar posiciones.

Qué servicios dejará de ofrecer

Según la actualización comunicada a usuarios europeos y recogida por medios especializados, Binance ya no podrá aceptar nuevas inscripciones en la UE y restringirá determinados servicios. La compañía ha indicado a sus clientes que sus activos permanecen seguros y accesibles, aunque algunos usuarios pueden verse afectados por los cambios.

La diferencia importante es esta: no es lo mismo cerrar la cuenta que limitar la operativa. Las plataformas sin licencia deben facilitar una salida ordenada, pero no pueden seguir funcionando como si nada una vez agotado el periodo transitorio.

En términos sencillos, el usuario debe esperar menos servicios, más restricciones y comunicaciones específicas de la plataforma sobre qué puede hacer con sus fondos.

¿Mis criptomonedas están en peligro?

Binance afirma que los fondos de los usuarios permanecen seguros. Aun así, el problema no es solo la seguridad técnica de los activos, sino la capacidad de operar con normalidad desde la Unión Europea.

Para un usuario español, la pregunta práctica no es únicamente “¿están mis criptos?”, sino “¿podré comprar, vender, retirar o mover mis criptos sin restricciones?”. Por eso conviene revisar los avisos recibidos por correo o dentro de la aplicación y actuar antes de la fecha límite si la plataforma lo solicita.

Qué deben hacer los usuarios en España

La recomendación prudente es no esperar al último momento. Quien tenga cuenta en Binance desde España debería entrar en la plataforma, revisar los mensajes oficiales recibidos y comprobar qué opciones le ofrece: retirar fondos, vender activos, transferir criptomonedas a otra plataforma autorizada o moverlas a una cartera propia.

Una billetera electrónica "fría" de criptomonedas. / INFORMACIÓN

También conviene verificar si la alternativa elegida está registrada o autorizada bajo el marco europeo. Con MiCA, el mercado cripto entra en una fase distinta: ya no basta con que una plataforma sea grande o conocida; necesita licencia para prestar servicios en la UE.

Importante para todo el sector cripto

El caso Binance es relevante porque afecta a la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo por volumen de negociación. Si una empresa de ese tamaño no logra llegar a tiempo al nuevo marco europeo, el mensaje para el sector es claro: la UE quiere que las cripto funcionen con reglas financieras más estrictas.

La nueva etapa obligará a las plataformas a cumplir requisitos de transparencia, estructura empresarial, protección del cliente, controles de blanqueo y supervisión. Para los usuarios, eso puede implicar menos improvisación, más documentación y una oferta más limitada, pero también un entorno más regulado.

Binance dice que no se va de Europa

La compañía insiste en que sus ambiciones europeas siguen intactas y que confía en lograr una licencia MiCA en los próximos meses. Sin embargo, hasta que eso ocurra, la plataforma tendrá que adaptar su actividad a las exigencias del regulador europeo.

El golpe reputacional es evidente: Binance quería mantener su posición en Europa bajo MiCA, pero llega a julio sin autorización. Eso abre una ventana de incertidumbre para sus clientes y una oportunidad para otras plataformas ya autorizadas.

La mejor decisión es actuar con calma, leer solo comunicaciones oficiales, evitar enlaces sospechosos y no dejarlo para el último día. En cripto, la prisa suele ser mala consejera; pero con una fecha regulatoria tan clara, la pasividad también puede salir cara.