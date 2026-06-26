El sorprendente dato de un emprendedor sobre la vivienda: “Un joven que gana 1.600 euros tendría que trabajar 15 años sin gastar nada para comprar una casa de 300.000”

La compraventa de viviendas sigue cayendo en nuestro país. Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el mes de abril reflejan que en España hubo un 1,8 % menos de operaciones que en el mismo mes de 2025.

En cuanto al precio de la vivienda, subió un 12,9% en el primer trimestre del año en cifras interanuales, es decir, marzo de 2026 frente a marzo de 2025, manteniendo el mismo crecimiento interanual que registró en el último cuarto del año pasado, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta tasa de crecimiento es la más elevada desde el primer trimestre de 2007, cuando subió un 13,1%, y se produce después de que la vivienda de segunda mano haya experimentado en enero, febrero y marzo su mayor incremento en 19 años, con un fuerte avance del 13,5%.

Con estos datos, el programa de LaSexta Xplica abordaba recientemente el tema de los sueldos y la compra de viviendas y ahí entraba uno de sus colaboradores, el emprendedor Jorge Branger.

Con un discurso muy contundente empezaba su argumento diciendo que “es más probable que Irene Montero se afilie a Vox que un joven español se compre una vivienda”. En este sentido, “un pisito que cuesta 300.000 euros y vamos a suponer que ganas 2.500 euros al mes, entre cotizaciones, IRPF y lo que te roba el Estado se te quedan unos 1.600 euros”, explica Branger.

Aquí se produce un punto de inflexión ya que el presentador José Yélamo le pregunta por el hecho de que “el Estado roba”, a lo que el emprendedor afirma que, "por definición, robar es cuando alguien te quita algo sin tu consentimiento".

"Pero los impuestos no son un robo, otra cosa es que en tu opinión se puedan gestionar de una manera o de otra", asegura Yélamo, que insiste que "los servicios públicos, las infraestructuras, los funcionarios..." no son un robo.

Pese a todo, Branger sigue y afirma que "el punto es que con 1.600 euros que te quedan al mes tendrías que trabajar 185 meses seguidos", se defiende Branger, que afirma que "hablamos de 15 años sin gastar nada y viviendo con tus padres, para comprarte un pisito".

Ganar un millón de euros

Otra de las dudas para el emprendedor y que lanza al plató es:"¿Cuánto le hace falta trabajar a un español para llegar a su primer millón?". El joven explica calculadora en mano: "Es muy sencillo, un millón dividido entre 1600 euros de media, son 625 meses. Estamos hablando de que un joven español tendría que estar 52 años trabajando sin salir de casa para llegar a su primer millón".