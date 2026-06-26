Hacienda lo confirma: este es el impuesto que tienen que pagar los pensionistas por la extra de verano

La paga extra de verano de las pensiones es uno de los ingresos más esperados por millones de pensionistas. Este abono, que suele llegar en junio junto con la mensualidad ordinaria, supone un refuerzo importante para muchas economías familiares en un momento del año en el que aumentan determinados gastos.

Aunque se perciba como un ingreso extraordinario, la paga de verano no es una ayuda nueva ni una prestación especial. En la mayoría de los casos, forma parte del importe anual de la pensión, que se distribuye en 14 mensualidades: doce ordinarias y dos extraordinarias, una en verano y otra en Navidad. Por eso, su cobro responde al calendario habitual de la Seguridad Social y depende del tipo de pensión reconocida a cada beneficiario.

IRPF

Hacienda considera que las pensiones contributivas son rendimientos del trabajo a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el IRPF, ya que proceden del esfuerzo realizado por el trabajador durante su vida laboral mediante las cotizaciones. Por tanto, la paga extraordinaria recibe el mismo tratamiento fiscal que la pensión mensual ordinaria.

La base legal está en la Ley del IRPF. Su artículo 17 considera rendimientos íntegros del trabajo todas las contraprestaciones o utilidades que deriven, directa o indirectamente, del trabajo personal o de una relación laboral o estatutaria. La propia norma incluye expresamente las pensiones y haberes pasivos percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y de Clases Pasivas, así como prestaciones públicas por jubilación, incapacidad, accidente, enfermedad, viudedad o situaciones similares.

Paga extra de verano

Esto significa que, si una pensión está sujeta a IRPF, también lo estará su paga extra de verano. El importe que llega a la cuenta del pensionista suele ser neto, igual que ocurre con los sueldos, por lo que la retención correspondiente ya se ha aplicado antes del ingreso cuando procede. No obstante, que una pensión tribute no implica que todos los pensionistas paguen lo mismo: la retención depende de la cuantía anual de la prestación, la situación familiar y las circunstancias personales de cada contribuyente.

Exenciones

También existen pensiones exentas de IRPF. Entre ellas figuran las pensiones por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, determinadas pensiones de Clases Pasivas cuando la lesión o enfermedad inhabilita para cualquier oficio, prestaciones familiares no contributivas, algunas pensiones de orfandad y prestaciones por nacimiento y cuidado del menor, entre otros supuestos previstos por la ley. En estos casos, si la pensión está exenta, la paga extraordinaria asociada también queda fuera del impuesto.

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Conviene recordar, además, que no todos los pensionistas cobran dos pagas extraordinarias diferenciadas. Las pensiones derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional suelen abonarse en 12 mensualidades, con las pagas extraordinarias prorrateadas durante todo el año. En cualquier caso, lo importante no es si la pensión se cobra en 12 o 14 pagos, sino si la prestación está sujeta o exenta de IRPF según la normativa vigente.