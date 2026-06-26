Jubilación anticipada: a esta edad te puedes retirar si has cotizado 35 años a la Seguridad Social

Las cotizaciones a la Seguridad Social son uno de los elementos clave para acceder a la pensión de jubilación. Cada año trabajado y cotizado cuenta para determinar si una persona tiene derecho a retirarse, cuándo puede hacerlo y qué porcentaje de pensión le corresponde. Por eso, a medida que se acerca el final de la vida laboral, una de las preguntas más habituales entre los trabajadores es cuántos años tienen acumulados y si ese tiempo será suficiente para jubilarse a la edad que tenían prevista.

La jubilación no depende únicamente de cumplir una edad determinada. También importa la carrera de cotización. Llegar a una carrera larga permite, en determinados casos, acceder a la jubilación ordinaria a los 65 años,mientras que quienes no alcanzan el mínimo exigido para cada año deben esperar unos meses más. En caso de duda, lo más recomendable es consultar el informe de vida laboral, el documento en el que la Seguridad Social recoge los periodos de alta y las cotizaciones acumuladas por cada trabajador a lo largo de su trayectoria profesional.

35 años cotizados

En el caso concreto de una persona que ha cotizado 35 años, la edad de jubilación ordinaria no será los 65 años en 2026. Según la Seguridad Social, para jubilarse a los 65 años durante este ejercicio es necesario acreditar al menos 38 años y 3 meses cotizados. Quienes no alcancen ese periodo deben esperar hasta los 66 años y 10 meses. Por tanto, un trabajador con 35 años cotizados se encuentra por debajo del umbral exigido y su edad ordinaria de retiro en 2026 se sitúa en 66 años y 10 meses, salvo que pueda acogerse a alguna modalidad específica de jubilación anticipada, parcial o a regímenes especiales con condiciones distintas.

Reforma de las pensiones

Este retraso forma parte del calendario progresivo aprobado tras las reformas de pensiones que comenzaron a aplicarse en 2013. Desde entonces, la edad ordinaria de jubilación se ha ido elevando poco a poco para quienes no alcanzan una determinada carrera de cotización. La transición culminará en 2027, cuando la edad legal ordinaria llegará a los 67 años para quienes hayan cotizado menos de 38 años y 6 meses. En cambio, quienes acrediten 38 años y 6 meses o más podrán seguir jubilándose a los 65 años. Hasta llegar a ese punto, cada ejercicio fija dos referencias: una edad para quienes tienen una cotización larga y otra más elevada para quienes no alcanzan ese mínimo.

La evolución de los últimos años muestra cómo se ha endurecido progresivamente el requisito para retirarse a los 65 años. En 2024 era necesario tener al menos 38 años cotizados para acceder a esa edad ordinaria; quienes no llegaban a ese periodo debían esperar hasta los 66 años y 6 meses. En 2025, el umbral subió a 38 años y 3 meses, y la edad para quienes no lo alcanzaban pasó a 66 años y 8 meses. En 2026 se mantiene ese mismo requisito de 38 años y 3 meses para jubilarse a los 65, pero la edad alternativa aumenta hasta los 66 años y 10 meses. A partir de 2027, la escala quedará fijada en 65 años para carreras de 38 años y 6 meses o más, y 67 años para el resto.

Edad de jubilación

Esto significa que haber cotizado 35 años es una trayectoria laboral amplia, pero no suficiente para conservar la jubilación ordinaria a los 65 años en el calendario actual. Llegar a esa cifra implica haber trabajado dado de alta durante una parte muy importante de la vida laboral, pero la normativa exige una carrera todavía más larga para retirarse a los 65 sin retrasos. También conviene diferenciar entre tener derecho a pensión y poder jubilarse a una edad concreta. Para acceder a la pensión contributiva se exige, con carácter general, un periodo mínimo de cotización, pero la edad ordinaria aplicable depende de la tabla vigente y de los años efectivamente cotizados en el momento del retiro.

Otra opción que muchos trabajadores analizan es la jubilación anticipada. En términos generales, la jubilación anticipada voluntariapermite adelantar el retiro hasta dos años respecto a la edad ordinaria que corresponda, mientras que la jubilación anticipada involuntaria puede permitir hacerlo hasta cuatro años antes en determinados supuestos, como despidos colectivos, causas objetivas o situaciones previstas por la ley. Sin embargo, estas modalidades tienen requisitos propios, exigen acreditar determinados periodos de cotización y suelen implicar coeficientes reductores que rebajan la cuantía de la pensión.