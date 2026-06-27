Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “Estos vacíos de cotización pueden bajar tu futura pensión”

Hay meses que parecen quedar olvidados en la vida laboral: una etapa en paro sin prestación, una excedencia, un tiempo sin actividad o un contrato que termina mientras se cobra una incapacidad temporal. Sin embargo, esos huecos pueden volver años después en forma de una pensión de jubilación más baja.

En la Seguridad Social tienen un nombre concreto, las lagunas de cotización. Y aunque muchas personas no reparan en ellas hasta que se acerca la edad de retiro, pueden influir directamente en el cálculo final de la pensión. El funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz explica de forma sencilla cuándo pueden producirse y los diferentes motivos.

El detalle que puede cambiar tu pensión

La razón por la que estas lagunas importan es clara: la pensión de jubilación se calcula teniendo en cuenta las bases de cotización de los últimos años. Por tanto, si dentro de ese periodo aparecen meses sin cotización, el resultado puede verse afectado.

“Esos vacíos de cotización afectarían negativamente en el resultado final de nuestra jubilación”, advierte Alfonso Muñoz.

Para evitar que esos meses se conviertan directamente en un cero dentro del cálculo, la normativa contempla un mecanismo llamado integración de lagunas de cotización. Dicho de manera sencilla, consiste en rellenar esos huecos con una base determinada, aunque durante esos meses no se haya cotizado realmente.

A partir de 2026, según explica Muñoz, los primeros 60 meses de lagunas de cotización se integran con el 100% de la base mínima de cotización del año correspondiente. De la mensualidad 61 a la 84, se integran con el 80% de esa base mínima. Y desde la mensualidad 85 en adelante, se aplica el 50%.

Para entenderlo mejor, el funcionario pone un ejemplo práctico. Si un trabajador a jornada completa tiene diez meses sin cotizar en 2023, esos meses no se computarían como cero. En su lugar, se rellenarían con 1.260 euros mensuales, que sería la base mínima de cotización utilizada en ese ejemplo para ese año.

El cálculo cambia cuando el trabajador estaba a tiempo parcial antes de dejar de cotizar. En ese caso, la integración se realiza aplicando el porcentaje de parcialidad. Es decir, si una persona trabajaba al 50% y deja de cotizar durante varios meses, la laguna no se cubriría con 1.260 euros, sino con 630 euros mensuales.

También hay casos intermedios. Puede suceder que una persona no deje de cotizar todo el mes, sino solo una parte. Si la base cotizada durante los días trabajados supera la base mínima correspondiente, se toma esa base real. Si no llega a esa cantidad, se integra la diferencia hasta alcanzar el mínimo aplicable.

Por ejemplo, un trabajador a jornada completa que cesa el 6 de mayo y ha cotizado 500 euros ese mes vería completada su base hasta 1.260 euros. En cambio, si termina el día 25 y ha cotizado 1.500 euros, se tomarían esos 1.500 euros porque superan la base mínima.

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La integración de lagunas de cotización no convierte los periodos sin empleo en cotizaciones completas ni sustituye una carrera laboral estable, pero sí evita que esos huecos tengan un efecto más duro en la futura pensión. Por eso, revisar la vida laboral y conocer cómo se rellenan estos periodos puede ser clave para entender qué pensión puede corresponder al llegar a la jubilación.