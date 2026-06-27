Arnau, de 24 años: "Me siento el hombre más rico de la Tierra viviendo así: gasto menos y como productos de mayor calidad"
Tras mudarse al campo a los 18 años, Arnau Serrado ha creado un negocio de cría de conejos que le permite obtener independencia económica
Alejandro Navarro
A día de hoy no muchos jóvenes son capaces de emanciparse, ya sea por la dificultad para acceder a una vivienda asequible o unos sueldos que no crecen lo suficiente. Un ejemplo de ello es Arnau Serrado, un joven de 24 años que decidió tomar un camino diferente.
En este caso, a los 18 años tomó una decisión fundamental: abandonar su vida en la ciudad de Barcelona para irse a vivir al campo. Después de seis años, Arnau ha conseguido un estilo de vida completamente autónomo, basado en el cultivo de su huerto, caza para consumo propio, cría de aves y cabras.
Además de ello, ha montado un negocio basado en la cría, reproducción y aprovechamiento de conejos, que le permite conseguir ingresos suficientes para alcanzar una independencia económica.
Una 'decisión radical' con solo 18 años
Esta forma de vida le habría permitido ahorrar y vivir de forma digna. "Me siento el hombre más rico de la Tierra pudiendo vivir así. Te gastas menos y comes por 10 o por 100 de calidad de lo que compras” admite en su canal de YouTube.
Sin duda, el principal motivo de su decisión fue el malestar físico y psicológico que experimentaba con su vida en la ciudad. De esta forma, sus escapadas al campo con la familia durante los fines de semana se convirtieron en un remedio.
Por ello, al cumplir los 18 años decidió mudarse definitivamente, convirtiendo su día a día en una rutina bastante alejada de la mayoría de jóvenes. Arnau gestiona sus recursos energéticos y alimentos: desde cortar madera para calentarse y utilizar placas solares, hasta consumir agua recogida directamente de fuentes naturales.
Un estilo de vida basado en la autosuficiencia
En lo que se refiere a alimentación, todo lo que consume proviene de la naturaleza, así como de la caza y la cría de animales, ya sean patos o gallinas. Además de ello, en su finca cuenta con un invernadero construido mediante ventanas recicladas.
En esta instalación cultiva tomates, calabazas, judías, espinacas, ajos y cebollas. A su vez, aprovecha los excedentes de su cosecha y residuos vegetales para alimentar a sus animales. Por último, emplea los excrementos de estos animales como abono natural, ahorrándose el pago de fertilizantes químicos.
Con todo ello, esta es una muestra clara cómo algunos jóvenes deciden abandonar la vida ajetreada de la ciudad y adoptan un estilo de vida más sencillo.
Sin embargo, Arnau aclara que este no es un estilo de vida hecho para cualquier persona, ya que requiere un alto grado de determinación y aprendizaje, sacrificando incluso una gran parte de la vida social.
Fuente: El Periódico
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