Ni comprar un piso ni mudarse al extrarradio: la estrategia inmobiliaria que gana fuerza por la subida de la vivienda

El precio de la vivienda subió un 12,9% el pasado mes de marzo, lo que supone el mayor incremento de precios desde el primer trimestre de 2007, cuando subió un 13,1%. Además, las ciudades dormitorio situadas a kilómetros de las localidades principales han empezado a agotarse como vía de escape por la subida de precios.

Por tanto, los municipios del extrarradio, que hasta hace poco ofrecían una alternativa más asequible al de las grandes ciudades, se han visto afectados por esta escalada, la falta de oferta y una alta presión de la demanda. Todo esto genera nuevos retos a regiones que deben ser capaces de absorber el aumento poblacional.

Fruto del teletrabajo

Con esta problemática a la orden del día, se ha empezado a consolidar una estrategia que responde a la alta demanda turística y residencial. Pau Antó, un inversor inmobiliario, ha explicado en sus redes sociales que existe "un nicho dentro del mercado inmobiliario donde casi no hay competencia, los precios son bajos y la demanda de vivienda es altísima".

Esta tendencia se llama reconversión inmobiliaria (o cambio de uso), es decir, la transformación de oficinas actualmente obsoletas en viviendas. El inversor explica que "el teletrabajo dejó muchas oficinas vacías en zonas céntricas en ciudades donde la demanda de la vivienda es brutal".

Una segunda vida

La imposibilidad de los propietarios de alquilarlas o venderlas a un precio razonable genera esta oportunidad de reconversión. De hecho, en 2025 esta estrategia alcanzó máximos históricos, llegando a los 73 cambios de uso (de oficinas a residencias) y 392.000 metros cuadrados transformados, según la consultoría inmobiliaria CBRE España.

De esta forma, se confirma que "dar una segunda vida a los activos es ya una estrategia estructural para responder a los nuevos patrones de demanda y optimizar el stock existente", añade la consultoría.

¿Qué se debe tener en cuenta para llevarlo a cabo?

La estrategia es simple: comprar un número de metros cuadrados en una zona céntrica a precio de oficina para luego reconvertirla en una vivienda. De esta forma, "estás creando valor gracias a este cambio de uso. Vas vendiendo al mercado esas viviendas, satisfaciendo una gran demanda", explica Antó.

Sin embargo, también es importante tener en cuenta dos factores principales para que la reconversión funcione y sea rentable. En primer lugar, el inversor explica que se debe tener en cuenta las regulaciones o normativas del edificio o la zona en la que se encuentra la oficina obsoleta. Muchos de estos espacios suelen encontrarse en plantas superiores y algunas ciudades restringen su uso residencial o tienen una normativa muy exigente.

Requisitos legales

En Barcelona para realizar un cambio de uso se debe cumplir toda la normativa constructiva (Código Técnico de la Edificación), urbanística (Planeamiento Urbanístico) y de habitabilidad correspondiente (Decreto de Habitabilidad 141/2021 y Ordenanzas Municipales), tal y como informa la página web Cambios de Uso Barcelona.

El cumplimiento de estas normativas incluyen requisitos, como que la oficina disponga de, al menos, 40m2 de superficie útil. La altura libre mínima debe ser de al menos 2,5 metros y la superficie de la fachada también requiere un mínimo, según la superficie del local.

Entre otros requisitos, las estancias principales de la futura vivienda deben dar al exterior con una superficie mínima de ventanas, y también será necesaria la instalación de una salida de humo que llegue hasta la cubierta del edificio. Con todas estas exigencias, el Ayuntamiento de Barcelona solo concedió 68 permisos de reconversión de local en planta baja a vivienda en 2025.

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En segundo lugar, Antón cuenta que es importante encontrar "un buen arquitecto que te asegure que el cambio de uso es posible y que todo cuadre para que no haya errores". Además, el inversor también explica que la oferta de este tipo de viviendas se tiene que llevar a cabo en una zona con un alto nivel de demanda.

Fuente: El Periódico